Doğayla iç içe yaşayan milletimizin, dostluk ve kardeşliği pekiştirmek adına yüzyıllardır kutlamakta olduğu Hıdırellez’in, vatandaşlarımızın kaynaşmasına ve toplumsal huzurumuzun artmasına vesile olduğunu belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Bütün Türk dünyası tarafından bilinen Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdrellez günü, Hızır ve İlyas Peygamber’in yeryüzünde buluştukları gün olması nedeniyle kutlanmaktadır. Mevsimlik bayramlarımızdan biri olan Hıdrellez, Hıdrellez gecesi Hızır’ın uğradığı yerlere ve dokunduğu şeylere feyiz ve bereket vereceği inancıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Bir Bahar bayramı olan Hıdrellez insanlık tarihinde çok eski zamanlardan beri kutlanmaktadır. Tıpkı Nevruz gibi, dil, din ve ırk ayırmadan farklı kültürlerin bir arada kutladığı, hoşgörü ve yardımlaşma anlayışı üzerine kurulu olan Hıdrellez, dünya barışına da katkı sağlayabilecek geleneklerimiz arasında yer almaktadır” dedi.

Hıdrellez Bayramının ülkemizin yanı sıra, tüm dünyada barışın ve dostluğun hâkim olduğu güzel günlere vesile olması temennisinde bulunan Özcan; “Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Tarihimizde dostluğa, kardeşliğe hizmet eden ve doğa sevgisini temsil eden Hıdırellez bayramını kutluyor, bolluk, bereket ve sağlıklı günler diliyorum” ifadelerini kullandı.