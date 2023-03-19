Karacasu CHP ilçe başkanlığında gerçekleşen törenle, Sefa Töz’ün CHP’ye katılımından dolayı memnuniyetini dile getiren CHP İl Başkanı Hikmet Saatçi, konuya dair açıklamada bulundu.

CHP Aydın İl Başkanı Saatçi şu ifadelere yer verdi: “Genel seçimlere sayılı günler kala 13. Cumhurbaşkanı Adayımız ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bize katılın çağrısına kayıtsız kalmayan Karacasu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sefa Töz; CHP ailesine katılım sağladı. Birleşe birleşe yürüdüğümüz iktidar yolculuğumuzu halkın iktidarı ile taçlandıracağımız genel seçime sayılı günler kala umudumuzu umut katan bu katılım için Sn. Sefa Töz'e partim ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Karacasu İlçe Başkanımız Cengiz Cumralı, İlçe Kadın Kolları Başkanımız Pınar Üvez, İlçe Gençlik Kolları Başkanımız Mehmet Akif Gençay, yönetici kadrolarımız ve üyelerimizin kıymetli çalışmaları ile birlikte Sn. Töz'ün aramıza katılımları doğrultusunda Karacasu'da çok yüksek bir oy oranı alarak, iktidar yolculuğumuza hep beraber katkı sunacağız. Birleştikçe güçlenecek, güçlendikçe en güzel yarınları hep birlikte, el ele inşa edeceğiz” dedi.

Haber: Cemil Ağırbaşer