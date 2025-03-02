İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Şaşal Su Fabrikası’ndaki üretim hızlanırken, dağıtım ağı da büyüyor. Asırlık Cumhuriyet markası Şaşal’ın artık daha fazla satış noktasında, daha geniş bir tüketici kitlesiyle buluşması için dileyen işletmelere bayilik verilecek. Menderes’teki fabrikayı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni dönemde Şaşal Su’nun kentin dört bir yanına ulaşacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - 93 yıllık bir Cumhuriyet markası olan ve atıl haldeyken İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden kente kazandırılan Şaşal Su, yeni dönemde daha fazla İzmirliye ulaşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZDOĞA AŞ tarafından işletilen Menderes’teki Şaşal Su Fabrikası’nda üretim hızlanırken dağıtım ağı da genişleyecek.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Menderes’teki tesisleri ziyaret ederek, Şaşal suyunun İzmirlilere ulaştırılması için canla başla çalışan personele görevlerinde başarılar diledi. Tesisteki 5 litrelik pet şişe, 0,33 litrelik cam şişe ve 0,5 litrelik pet şişe su hatlarını ve ürünleri inceleyen Başkan Cemil Tugay, yeni dönemde Şaşal suyunun kentin dört bir yanına ulaşacağını, daha fazla satış noktasında daha çok İzmirli ile buluşacağını söyledi.

Bayilik için başvuru yapılabilir

İzmir’de suya adını veren Şaşal Su’ya tüm İzmirlilerin ulaşabilmesi için asırlık markanın satışını yapmak isteyen işletmeler, satış noktası açabilir veya bayilik alabilecek. İşletmeler, [email protected] adresine e-posta yoluyla ya da 444 77 51’i arayarak bayilik veya satış noktası olma başvurusunda bulunabiliyor.

Tesiste üretim hız kesmiyor

Haftanın 6 günü 24 saat üretim essıyla 3 vardiya çalışılan tesiste toplam 39 personel mesai yapıyor. Fabrikada 0,5-1,5 litre müşterek pet hattı, 0,33-0,75 litre müşterek cam hattı, 5 litre pet hattı olmak üzere 3 ayrı üretim hattı bulunuyor. 5 litrelik pet hattında saatte 2 bin 400, 0.33 litrelik cam hatta saatte 6 bin, 0.75 litrelik cam hatta saatte 4 bin, 0,5 litrelik pet hattında saatte 24 bin, 1,5 litrelik pet hattında ise saatte 16 bin şişe üretiliyor.

Şaşal Doğal Kaynak Suyu

Şaşal suyunun İzmir’in kullanımına açılması, 1926 yılında dönemin İzmir Valisi Kazım Dirik’in projelerinden biri olarak hayata geçirildi. Şaşal suyu ilk olarak, Dirik’in teşebbüsleri ile kurulan “Memurlar Kooperatifi” tarafından 1932 yılından itibaren damacanalarla şehre taşındı. 1945’te Şaşal suyunu mühürlü damacanalar ve şişeler içinde satma hakkı, İzmir Çocuk Esirgeme Kurumu’na devredildi. Menderes Şaşal köyü sınırlarında Tahtalı Barajı Havzası orta mesafeli koruma alanı içerisinde kalan kaynak suyu için, İzmir İl Özel İdaresi tarafından 12 Eylül 1983’te Kaynak Suyu ve Şişeleme Tesisi ruhsatı alındı. Kaynak suyunun satışı İzmir İl Özel İdaresi tarafından cam şişelerde yapıldı. Bir süre özel sektör tarafından işletilen tesis, uzun yıllar atıl kaldıktan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek hizmete alındı.