Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şubesi’nin düzenlediği basın toplantısında emeklilerin sağlık, sarınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz duruma geldiği vurgulandı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Gerçeği yansıtmayan enflasyon hesapları, öngörülen enflasyon tahminleri ve yandaş sendikalarla yapılan anlaşmalarla çalışanların sefalete, emekliler açlığa mahkum edildiğini söyleyen Tüm Emeklilerin Sendikası Yenişehir Şube Başkanı Kametten Baştürk “BES-AR’A göre açlık sınırı 34 bin 888 lira, yoksulluk sınırı 84 bin 352 lira, bekar bir insanın yaşam maliyeti 51 bin 193 lirayı bulmuştur. Bu verilere göre 10 milyondan fazla emekli, dul ve yetim maaşı alan insanımız açlık sınırının yarısından az, neredeyse bütün emekliler ise açlık sınırının altında aylık almaktadır. Bu hal sağlık, barınma ve gıda gibi en temel ihtiyaçları dahi karşılamaktan uzaktır” dedi.

Bayram ikramiyesi olan 4 bin lira gibi bir miktarın, yaşanan hayat pahalılığı ve enflasyon karşısında bir anlamı kalmadığını vurgulayan Baştürk, “Önümüz bayram. Tekrar etmekte fayda vardır. Yılların mücadelesiyle kazandığımız İkramiyemiz enflasyona heba edilmemelidir. Her emeklinin hesabına asgari ücret tutarında bir ödeme yapılmalıdır” diye konuştu.

Baştürk sözlerini şöyle sürdürdü: “Yılların mücadelesinin bir kazanımı olan bayram ikramiyesi olarak ödenen para, reel enflasyonun çok çok gerisinde kaldığı bilindiği halde, iktidar artış yapmıyor. Oysa AKP iktidara geldiğinden bu yana emeklilere hiç karışmasaydı, en düşük emekli maaşı en düşük memur maaşı civarında olacaktı. Bu hesabı yapan Tüm Emeklilerin Sendikası, en düşük emekli maaşının en düşük memur maaşına eşitlenerek bir kıstas geliştirilmesini önermektedir. Memurlara verilen seyyanen artışın tüm emeklilere verilmesi şarttır. Bu konuda gerekli yasal düzenlemenin yapılmasını istiyoruz.”

Basın açıklamasına Eğitim-Sen Yenişehir Temsilcisi Şafak Ayhan, 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Serpil Kayar ve Yenişehir Çevre Platformu Sözcüsü Erkan Erdem de destek verdi.