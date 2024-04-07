Aydın Büyükşehir Belediyesi otobüsleri 10, 11 ve 12 Nisan tarihlerinde ücretsiz olarak vatandaşların hizmetinde olacak. Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini ifade eden Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri için bizler bayramda da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle buluşabilmeleri için bu bayramda da otobüslerimiz ücretsiz olacak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden mutlu bayramlar dileriz" dedi.

Vatandaşlar "Sarı Civciv"lerin hareket saatlerine https://aydin.bel.tr/mobil/detail/6926 internet sitesi üzerinden ulaşabilirler