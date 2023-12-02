Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Erdoğan DEMİR (İGFA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 'yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engellilerin sadece bir gün değil her gün yanında olduklarını belirtirken, bugünün toplumda engellilere yönelik farkındalığın artmasına ve daha fazla sorumluluk alınmasına vesile olması temennisinde bulundu. Tüm dünyada engelli insanların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığın oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından alınan kararla 3 Aralık’ın Dünya Engelliler Günü olarak kabul edildiğini hatırlatan İba, ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Engelli bireylerin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için çalışmalara devam edeceklerini söyleyen Başkan İba, Hayatın tüm alanlarında yer alarak toplumun ayrılmaz bir parçası olduklarını gösteren engelli vatandaşların spor, sanat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında elde ettikleri nice başarıların gurur kaynağı olduğuna değindi. Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma yolunda çeşitli proje ve çalışmalar hayata geçirildiğini belirten İba, Devletin tüm imkânlarıyla engelli bireylerin sorunlarının çözümünü öncelikleri arasında gören bir anlayışla hareket ettiklerini ifade etti.

Engelli olmanın bir kusur olmadığını vurgulayan İba, her insanın bir gün engelli olma potansiyeline sahip olduğunun unutulmaması gerektiğini belirtti. ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ dolayısıyla tüm vatandaşlara sorumlu ve duyarlı olma çağrısında bulunan Başkan İba, sevgi, saygı ve dayanışmayla bütün engellerin aşılacağına dikkat çekti.