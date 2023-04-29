Milletvekili adayı olduğunu açıkladığı günden bu yana hazırladığı kanun taslaklarını, planlarını, değerlendirmelerini sokak sokak gezerek halka anlatan Aksu, nefes almadan çalışıyor. Aydın’ın bugünkü haline gelmesinde büyük emeği olan, dokuz yıl belediye başkanı olarak hizmet verdiği süreçte Aydın’ı baştan yaratan Hüseyin Aksu, ilk günden bu yana sesini Aydınlılar’a duyurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Her gün seçim arabasının üzerinden halka seslenen Hüseyin Aksu, dün bir rekora imza attı.

Aydın Bağımsız Milletvekili Adayı, Söke’de dün yaptığı 15 saatlik siyasi çalışmasında; Maraton Televizyonu’nda bir saatlik programa katıldı. Ayrıca 14 saat boyunca yemeden içmeden, seçim arabasının üzerinden halka hitap etti.

Maraton TV'de canlı yayına katıldı

Bir saniyesini bile heba etmeden, klasik el sıkışma konusunda vakit kaybetmeden çalışan Aksu, böylece Türk siyasi tarihinde kırılması zor bir rekora imza attı. Aksu’nun çalışmasına katılan ekibinin tespitlerine göre 15 saatte 28 kahve toplantısını gerçekleştirdi.

Bağımsız Milletvekili Adayı Hüseyin Aksu, dün Maraton TV’de katıldığı canlı yayında kendisi hakkında merak edilen pek çok konuya açıklık getirdi. Hüseyin Aksu, uzun yıllardır gerçekleştirdiği çalışmalardan önümüzdeki süreçte atmayı planladığı adımlara kadar her şeyi bir saatte anlatmaya çalıştı.

28 kahvehane gezip toplantı yaptı

Bağımsız Aday Hüseyin Aksu, dün Söke ve Sazlı’da da tam 28 kahvehane önünde spontone olarak toplantı yaparak konuşma yaptı. Aksu konuşmalarında; bağımsız milletvekilliğinin önemini anlattı. Aksu konuşmalarında kahvehanedeki topluluğa;

“Bağımsız olacağım. Bir siyasi parti liderinin beni susturmasına izin vermeyeceğim. Parti disiplini diyerek halk için vekilleri susturan yapıya teslim olmayacağım. Partilerin ilk sıralarında listeye girmek için halka değil, siyasi liderlere yaranmak amacıyla yanaşan ve halkı unutan vekillerden olmayacağım. Susmayacağım. Korkmayacağım. Aydın’ın, Söke’nin, halkın istek ve ihtiyaçlarını tüm kamu yöneticilerinin, bakanların karşısına dikilip korkusuzca dile getireceğim. Halk için talep edeceğim. Doğru işler yapacağım. Doğru çözümler götüreceğim. Kimseden emir almayacağım. Halka sırtımı dönmeyeceğim. Seçilir seçilmez sizi unutan, liderinin peşinde ayrılmayanlardan olmayacağım. Projelerimi, Aydın için ihtiyaç olan yatırımları, halka hizmet için hazırladığım her şeyi sizler için söke söke alacağım. Bunun için bağımsız oldum. Bağımsız adayınıza bu gücü verirseniz, partiler üstü bir güçle Aydın’a hizmetleri yağdırırız. Türkiye genelinde Aydın’ı en ön plana çıkartırız” dedi.

Hüseyin Aksu: "Söke gecekondu kentlerinden birine dönüşmüş"

Tüm gün Söke’yi sokak sokak dolaşan Hüseyin Aksu, konuşmasına şöyle devam etti: “Tüm gün dolaştım. Sanayi sitesinden çarşısına, yan sokaklardan gecekondularına kadar gördüm. Çok çok üzüldüm. Söke böyle bir ihmali hak etmiyor. Altyapı yok. Yol yok. Ulaşım yok. Parklar bile maşallah otlak gibi olmuş. Bakımsızlıktan kırılıp dökülen kaldırımlar, enkazlar Söke’yi sarmış. Artık Söke Türkiye’de sayısı çok azalmış olan gecekondu kentlerinden biri haline dönüşmüş. Bu kaderi yenmemiz lazım. Bunun için hazırladığımız çevre yolları, turizm merkezi, koşu ve bisiklet yolları, ‘çağdaş kent’ adı altında modern mahalleyi, büyük park ve rekreasyon alanlarını, ihtisas sitelerini kurmamız lazım. Söke’nin kentsel değişimi için ne gerekirse yapacağım.”

Yaptığı konuşma üzerine Sökeliler’in alkışlarını alan Bağımsız Aday Hüseyin Aksu, “Bu alkışlarınızı heba etmeyeceğim. Hizmetlerle karşılık vererek geri ödeyeceğim, Allaha emanet olun!“ diyerek toplantıdan toplantıya koştu.

Bağımsız aday Hüseyin Aksu'nun tüm bu çalışmaları Aydın halkında da karşılık buluyor. Görüştüğümüz vatandaşların pek çoğu, “Aksu boş laf etmiyor. Kendisine güveniyoruz. Siyasetteki tabuları yıkıyor. Onu destekleyeceğiz” dedi.

Haber: Ebru Paksoy