İzmir Bornova’da minik kalpler tarımın izinde: “tarımın kalbinde çocuklar” projesi başladı.İZMİR (İGFA) - İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Bornova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından “Tarımın Kalbinde Çocuklar” Projesi ile minik öğrenciler tarımın ve gıdanın hikâyesini yerinde öğreniyor.

Anaokulu öğrencilerine yönelik hazırlanan bu anlamlı proje, “Çiftlikten Çatala” yaklaşımı çerçevesinde, gıdaların üretimden tüketime kadar geçen sürecini, uygulamalı olarak göstererek çocuklarda doğa ve üretim bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Proje ile ilgili bilgi veren İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin “Bu kıymetli proje ile çocuklarımız üretimin ve emeğin kıymetini sahada görerek öğrendi. Tarım ve hayvancılıkla ilgili temel bilgiler edinerek doğaya ve hayvanlara olan ilgilerini artırdı” dedi.

Özellikle büyük şehirlerde çocukların tarımdan ve topraktan uzak olarak yetiştiğini belirten Şahin şunları söyledi:

“Bir çok çocuk üretim sürecini, bir bitkinin nasıl yetiştiğini bilmiyor. İşte bu proje tam da bu noktada çok önemli. Çocuklarımıza bu yolculuğu anlatarak ve göstererek ürünlerin kıymetini farketmelerini amaçlıyoruz. İsraf etmemelerini, ne zorluklarla yetiştiğini, üretildiğini bilerek tüketmelerini istiyoruz” dedi.

Projenin ilk etkinlik gününde, minik öğrenciler önce bir hayvancılık işletmesini ziyaret ederek süt üretiminin aşamalarını gözlemledi. Ardından, bir gıda işletmesinde peynir üretim sürecine katıldılar. Son olarak ise bir markette ürünlerin satış aşamasını incelediler.

“Tarımın Kalbinde Çocuklar” Projesi, çocukların erken yaşta üretimle bağ kurmalarını sağlayarak; sağlıklı beslenme, çevre duyarlılığı ve yerli üretim konularında farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.