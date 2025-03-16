Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İzmir'de Bornova'nın Erzene Mahallesi'nde bulunan ve "doğal karakteri korunacak alan" statüsünde olan 194 hektarlık alanın konut imarına açılmasına karşı Bornova Kent Konseyi öncülüğünde geniş çaplı bir protesto düzenlendi. Bornova’dan Erzene’de planlarına büyük tepki geldi.İZMİR (İGFA) - Bornova Tarihi Çarşısı girişinde yapılan basın açıklamasına Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, sendikalar, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açıklamalar, sık sık atılan sloganlarla kesildi.



Basın açıklamasını okuyan Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, kent konseylerinin temel amacının kentin hak ve hukukunu korumak olduğunu belirterek, Erzene Mahallesi'nde yapılması planlanan imar değişikliğinin hukuka ve şehircilik ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

"Bu plan, İzmir-Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ile İzmir Büyükşehir bütünü Çevre Düzeni Planı kullanım kararlarıyla çelişmektedir" diyen Başkan Mengüç, planlama süreçlerinde yerel yönetimlerin, üniversitelerin, meslek odalarının ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin alınması gerektiğine dikkati çekilerek, "Ancak bu süreçlerde hiçbir katılımcılık sağlanmamıştır. Tarım alanlarının, zeytinliklerin ve doğal yaşam alanlarının ranta açılmasına izin vermeyeceğiz." denildi.

Mengüç, sürecin hukuki olarak takip edileceğini ve tüm kurumlarla birlikte mücadele edeceklerini belirterek, "Zeytinlikleri ve doğamızı betona ve ranta kurban etmeyeceğiz" dedi.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Özgür Topaç ise, söz konusu alanın sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescillendiğini hatırlatarak, imar planının doğa talanına yol açacağını dikkati çekti.

"Kentler sadece binalardan ibaret değildir" diyen Başkan Topaç, "Sağlıklı ve sürdürülebilir bir şehir için ortak akılla planlama yapılmalıdır. İzmir’in ihtiyacı plansız betonlaşma değil, doğasını ve yaşam kalitesini koruyan bir modeldir. Tüm İzmirlileri, yaşadıkları şehre ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyoruz." dedi.

Ege Kent Konseyleri Birliği Başkanı Hamit Mumcu ise, "Doğal sit alanlarını imara açmaya asla izin vermeyeceğiz. Bornova’daki tarım alanlarını peşkeş çekmeyeceğiz" diyerek karara karşı olduklarını belirtti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILIYOR

Bornova Kent Konseyi ve katılımcı kurumlar, hukuki sürecin titizlikle takip edileceğini ve plan değişikliğine karşı dava açılacağını duyurdu.

Açıklamada, doğanın ve kentin korunması için mücadeleye devam edileceği vurgulandı.

GENİŞ KATILIM, BÜYÜK DESTEK

Bildiriye; TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, DİSK Genel-İş 7 No’lu Şubesi, Ege Kent Konseyleri Birliği, Konak Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyi, Bayraklı Kent Konseyi, Karşıyaka Kent Konseyi, CHP İlçe Başkanı Ertürk Çapın ile Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, İYİ Parti Kadın Kolları, İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Derneği, Alevi Güç Birliği Platformu, Batı Kültür ve Eğitim Derneği, İzmir Varto Dayanışma Derneği, Emek İlçe Örgütü, Birleşik Kamu-İş, KESK, Birleşik Emekliler Sendikası, Tüm Emekliler Sendikası, Bornova Kadın Dayanışma Derneği, Yeter ki İyilik Olsun Derneği, ÇÖYDER, Çağdaş Eğitim Köy Enstitüleri Derneği, İzmir Yaşam Alanları Meclisi, EGEÇEP, Eğitim-İş 2 No’lu Şube Başkanı Yılmaz Dalgalı, Eğitim-Sen 4 No’lu Şube ve Sivas İmranlı Derneği de destek verdi.