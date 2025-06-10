CHP Bornova İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği organizasyonla Bornova’nın farklı mahallelerinden çok sayıda kadın CHP'ye katıldı. Partiye yeni katılan kadınlara rozetleri takılırken, etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve CHP’li kadın meclis üyeleri de katıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde CHP, kadınlarla güçleniyor

CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın kadınların parti örgütü içindeki yeri ve mücadelesine dikkat çekti.

CHP'nin herkesin baba ocağı olduğunu ifade eden Başkan Çapın, "Partimizdeki en büyük saha gücümüz kadınlardır. Sokaktaki gücümüz, mücadele gücümüz Cumhuriyet Halk Partili kadınlardır. Biliyorsunuz ki, AKP iktidarı 22 yıldır kadınlara ikinci sınıf muamele uyguluyor. İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırdılar. Ama biz hala bu sözleşmenin geri gelmesi için direnmeye devam ediyoruz. Bu süreçte kendi haklarınıza sahip çıkmak en büyük sorumluluğunuz. Elbette biz örgüt olarak kadın hakları mücadelesinde öncüyüz, ancak kadınların da bu mücadelede aktif olması gerekiyor.” dedi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise yaptığı konuşmada kadınların Cumhuriyet tarihindeki rolüne ve bugünkü mücadelelerine vurgu yaptı:

CHP'nin Cumhuriyeti kuran parti olduğunu ifade eden Başkan Eşki, " Cumhuriyet’i ayakta tutanlar ise kadınlardır. Cumhuriyet öncesi ile sonrası arasında en büyük fark, kadınların yaşama aktif olarak katılmasıdır. Kadınların sadece giyim kuşamı değil, eğitimde, siyasette, sanatta, bilimde yer alması Cumhuriyet’in kazanımıdır. Kadınların belediye başkanı, milletvekili olması için; öldürülmemesi, şiddet görmemesi için mücadele eden bir yapının içindeyiz. Türkiye’de kadın olan herkesin özgürce yaşaması ve kendini ifade edebilmesi için olması gereken yer CHP'dir" diye konuştu.