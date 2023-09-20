Bozdoğan’da 49 bin dekar tarım alanı sulanacak

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da tarım arazilerinin ve üreticilerin su sıkıntısı yaşamaması ve suyun daha verimli kullanılabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede DSİ 21. Bölge Müdürlüğü koordinesinde Bozdoğan ilçesinde yürütülen çalışmalar ise bölge tarımının ve üreticilerin can suyu olması bekleniyor. Bozdoğan Ovası’nda 46 bin 900 dekar araziyi modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayan Bozdoğan Ovası Sulaması 1. Kısım Sağ Sahil sulamasında çalışmalar tamamlanarak sulamaya açılmasının ardından projenin tamamının bitirilmesi için çalışmalar da aralıksız devam ediyor. Yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan çalışmaların tamamlanmasının ardından 49 bin 80 dekar tarım alanı sulamaya açılacak.



