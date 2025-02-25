Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Ukrayna ve Polonya’da 2 ayrı üniversiteyi temsilen İnegöl’e gelen Prof. Dr. Mariana Sokol ile İyi Niyet Protokolü imzaladı. Bu protokol ile İnegöl Belediyesi ile üniversiteler arasında karşılıklı iş birliği hayata geçirilecek.BURSA (İGFA) - Şehrin ve kurumun gelişimi adına çeşitli iş birliklerine imza atan İnegöl Belediyesi, bu kapsamda son olarak Ukrayna ve Polonya’dan 2 üniversite ile İyi Niyet Protokolü imzaladı. Ukrayna’da bulunan Ternopil Volodymyr Hnatiuk Ulusal Pedagoji Üniversitesi ve Polonya’da bulunan Rzeszow Üniversitesi’ne görev yapan Prof. Dr. Mariana Sokol, Asistanı Inna Poplavska ve 12 öğrencisi ile birlikte İnegöl’e geldi. 1 haftalık İnegöl ziyareti sırasında Prof. Dr. Mariana Sokol 2 üniversite adına İnegöl Belediyesi ile iş birliği protokolünü de imza altına aldı.

İnegöl Belediyesi hizmet binasında düzenlenen imza töreni sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün misafir heyetimizle bir iyi niyet protokolü imzaladık. Mariana hanım daha önce de bize ziyaretlerde bulunmuşlardı. Kendileri Ukrayna’da bulunan Ternopil Volodymyr Hnatiuk Ulusal Pedagoji Üniversitesi ve Polonya’da bulunan Rzeszow Üniversitesi’nde görev yapıyor. Burada İnegöl şehrimizi ziyaret ederek potansiyel iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiler. Heyet Başkanımız ile birlikte bu 2 üniversite ve İnegöl Belediyesi arasında iş birliği protokolünü imzaladık. Bizler de inşallah daha önce yaptığımız görüşmelere istinaden bu iyi niyet sözleşmesini imza altına almış olduk” dedi.

DÜNYAYI TAKİP EDİYORUZ

Şehirler adına önemli fırsatlar bulunduğuna dikkat çeken Başkan Taban, “Bizim de ülkemizde yaptığımız güzel çalışmalar var. Ancak tabi komşu ülkelerimiz ve diğer dünya ülkeleriyle yapılan çalışmaları da takip ederek karşılıklı faydaya dönüştürmek istiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karşılıklı bu ziyaretler ve iş birlikleri devam edecek. Hocamız her şeyden önce bir eğitimci. Dolayısıyla onların tecrübelerinden istifade edeceğiz bizlerde. Şehrimiz adına hayırlı olsun” diye konuştu.

ÇOK FAYDALI PROJELERE İMZA ATMAYI UMUYORUZ

Ukrayna ve Polonya’daki 2 üniversiteyi temsilen İnegöl’e gelen Prof. Dr. Mariana Sokol ise “İnegöl’e önceki gelişimizden bu yana yapılan değişiklikleri gördük. Özellikle AB ve Dış İlişkiler Ofisinin açılmış olması önemli. Uluslararası ilişkilerde bu birimler önemli. Daire Müdürlükleriyle çok değerli bir toplantı gerçekleştirdik. İnegöl Belediyesi ile geçtiğimiz yıl başlattığımız iş birliğinin devamı niteliğinde olan bu anlaşmayla çok daha faydalı projelere imza atmayı umuyoruz. Globalleşen bir dünyadayız ve bunun bir parçası olmak hepimizin görevi. Başkanımıza da katkı ve destekleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini iş birliğini güçlendirmek için Polonya’ya da bekliyoruz” dedi.