Uludağ Elektrik’in çocuklara yönelik enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliği bilincini artırmayı hedefleyen sosyal sorumluluk projesi, bu yıl da geleneksel Karagöz Gölge Oyunu eşliğinde sürdü. Yüzlerce öğrenci hem eğlendi, hem de günlük yaşamda uygulanabilir enerji tasarrufu ve verimliliği yöntemlerini öğrendi.BURSA (İGFA) - 5 milyondan fazla nüfusa hizmet veren Uludağ Elektrik, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu kez Bursa Tophane İlkokulu’nda düzenlediği Karagöz Gölge Oyunu etkinliğiyle öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte, Geleneksel Türk Gölge Oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat, enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliğinin günlük yaşamda nasıl sağlanabileceğini eğlenceli bir şekilde anlattı.

Çocuklara elektrikli cihazların kullanılmadığında fişten çekilmesi, gereksiz yere açık bırakılan lambaların kapatılması gibi basit ama etkili tasarruf adımlarının önemi mizahi diyaloglarla aktarıldı.

Etkinlik sonunda öğrencilere enerji temalı kitaplar dağıtılarak yenilenebilir enerji kaynakları ve çevre dostu teknolojiler hakkında farkındalık oluşturuldu.

Ayrıca, çocukların öğrendiklerini ailelerine ve arkadaşlarına anlatabilmesi amacıyla Karagöz ve Hacivat kuklaları hediye edilerek, bu bilgilerin evde de yaygınlaştırılması amaçlandı. Şirket,proje kapsamında 2 binden fazla çocuğa ulaşarak kültürel ve eğitici içeriklerle enerji tasarrufu ve güvenliği bilincineerişmelerine katkı sağladı.

Sosyal sorumluluk anlayışıyla sürdürülen projenin önemini vurgulayan Uludağ Elektrik Genel Müdürü Remezan Arslan, enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda kalıcı bir toplumsal dönüşüm oluşturmanın yolunun bu bilinci çocuk yaşta kazandırmaktan geçtiğini söyledi.

"Biz de bu anlayışla, sadece bilgi veren değil; değer aktaran, farkındalık oluşturan projeler geliştirmeye özen gösteriyoruz" diyen Arslan, "Karagöz ve Hacivat gibi kültürümüzün güçlü sembollerini, geleceğe yönelik mesajlar taşıyan bir eğitim aracına dönüştürdük. Projemizlehem gelenekle bağı koruyor hem de çocuklarımızı enerji tasarrufu, verimliliği ve güvenliği gibi hayati konularla tanıştırıyoruz. Bugüne kadar 2 bindenfazla öğrenciye birebir ulaşarak, Karagöz Gölge Oyunu gösterimiyle geleneksel kültürümüzü tanıtma fırsatı bulduk. 50 binin üzerinde çocuğa yenilebilir enerji temalı kitaplarımızı ulaştırdık.Geleceğin enerjisi, kaynakların doğru kullanılması kadar, bilinçli bireylerle de şekilleniyor. Eğitim çocukken başlar biz de bu misyonla hareket ediyor ve bu sürecin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.