Bursa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası’nda Osmangazi Belediyesispor’un genç raketleri önemli başarılara imza attı.BURSA (İGFA) - Çocukların bedensel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyerek, milli egemenlik ruhunu, birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirmek adına düzenlenen 23 Nisan 12 yaş TBMM Kupası Tenis Turnuvası, genç sporcular tarafından büyük ilgi gördü.

Hüdavendigar Spor Tesisleri’nde düzenlenen turnuvaya katılan sporcular, şampiyonluk için ter döktü. Kıran kırana geçen karşılaşmaların ardından kızlarda Osmangazi Belediyespor’un genç raketleri Irmak Özdemir birinci, Gülce Nil Aşkın ise ikinci oldu.

Erkeklerde ise Eris Abazi birincilik, Fatih Erdem Dağlar ise ikincilik kürsüsünde yer aldı. Turnuvada dereceye eğiren sporculara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

