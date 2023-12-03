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Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv yapı olarak ilan edilen yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm projesi çalışmalarının yüzde 30'u tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz, insanlara güvenli konutlardan oluşan sosyal donatı alanlarıyla desteklenmiş, gelişmiş ulaşım ağına sahip yaşam alanları oluşturmak için Yıldırım'ın farklı noktalarında eş zamanlı özgün kentsel dönüşüm projeleri uyguladıklarının altını çizdi.

Vatandaşların tamamı ile uzlaşma sağlanan proje kapsamında bölgeye sadece yeni binalar inşa etmekle kalmayıp sosyal donatı alanları, otopark ve yeşil alanlar kazandıracaklarını ifade eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Mimarsinan Mahallesi 8019 ada 1 parsel kentsel dönüşüm proje alanı üzerinde bulunan 13 bina, 32 bağımsız bölüm, 33 hak sahibi ile yüzde 100 uzlaşı ile yıkıldı. İnşaat çalışmaları süren proje kapsamında zemin üstü 5 kat olacak şekilde 3 blok inşa edilecek. Toplam 131 konutun yer alacağı projede; 2 bin 118 metrekare işyeri, 600 metrekare park alanı ve 110 araçlık otopark bulunacak. Yıldırım’ın dört bir yanında sadece binaları değil yaşamı değiştirecek önemli kentsel dönüşüm planlarımız var. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz” dedi.