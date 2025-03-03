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Vatandaşlara tatlı ikramında bulunan Başkan Bozbey, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye de ikramda bulunarak sohbet etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in de hazır bulunduğu tatlı dağıtımında sürpriz buluşma yaşandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe'ye tulumba tatlısı ikram etti. BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Atıcılar Mahallesi'ndeki iftar programı kapsamında Zafer Camii'ndeki teravih namazı çıkışında vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

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