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Türk Anneler Derneği Bursa Şubesi, Nefes Koçu Hülya Cihan'ı ağırladı. Cihan, doğru nefesin insan hayatını tümden etkilediğini söyledi.BURSA (İGFA) - Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri ve verdikleri burslarla bugüne dek binlerce öğrencinin hayatına dokunan TAD Bursa Şubesi, yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Zenn Garden'daki kasım ayı toplantısında Nefes Koçu Hülya Cihan'ı üyeleriyle buluşturan TAD Bursa Şubesi, farklı olduğunu kadar da faydalı bir etkinliğe imza attı.

'Dönüşüm Nefesinle Başlar' konulu sunumunda doğru nefes almanın insan hayatında neleri olumlu yönde değiştirebileceğini annelerle paylaşan Cihan, bu yöntemle kimi danışanın çeşitli hastalığının iyileştiğini, kimilerinin fazla kilolarından kurtulduğunu ama en önemlisi herkesin hayatında yeni bir pencere açıldığını ifade etti.

Bursalı anneler doğru nefes alma teknikleriyle ilgili merak ettikleri soruları da Hülya Cihan'a sorma fırsatı buldu. Etkinliğin sonunda TAD Bursa Şubesi Başkanı Sibel Gönülkırmaz, Hülya Cihan'a çiçeklerle teşekkür etti.