Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 için yüzde 12, 2027 için yüzde 8 olarak açıkladı. Başkan Karahan, sıkı para politikası duruşunun devam edeceği vurgulandı.İSTANBUL (İGFA) - TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2025-II" toplantısında 2025 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 24, 2026 için yüzde 12, 2027 için yüzde 8 olarak koruduklarını belirtirken, orta vadede enflasyonun yüzde 5’te istikrar kazanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Başkan Karahan, sıkı para politikasının sonuçlarının kademeli alındığını, Mart-Nisan’daki finansal dalgalanmalara proaktif müdahale edildiğini söyledi.

Dezenflasyon sürecinin Haziran 2024’ten beri kesintisiz devam ettiğini belirten Başkan Karahan, "Talep kompozisyonu dengelendi, sanayi ve hizmet üretimi arttı. Cari açık 2025’te uzun dönem ortalamalarının altında kalacak” dedi.

Enflasyon beklentilerinin yüksek seyretmesi dolayısıyla sıkı para politikasına devam edileceğini vurgulayan Fatih Karahan, son zirai don olaylarının etkisinin sınırlı olduğunu, kur etkisinin ise geçmişe göre azaldığını ifade etti.

Rezervlerin desteklendiğini belirten Karahan, belirsizliklere karşı ihtiyatlı duruşun süreceğini ve enflasyonda kalıcı iyileşme sağlanana kadar sıkı politikanın devam edeceğini ekledi.

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