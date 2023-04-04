Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programları, bugün Başkan Özlem Çerçioğlu’nun da mahallesi olan Çakırbeyli’de gerçekleşti.

Yağan yağmura aldırış etmeden kapalı düğün salonunu hıncahınç dolduran Çakırbeyliler, Özlem Çerçioğlu’nun etrafını sararak yoğun ilgi gösterdiler.





Düzenlenen iftar programına Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Aydın milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Aydın milletvekili aday adayı Tümer Apaydın, CHP Aydın milletvekili aday adayı Ali Çankır ve Millet İttifakı ortakları katıldı.

BAŞKAN’A BAŞ ÖRTÜSÜ HEDİYESİ



İftara katılan kadınlar, Topuklu Efe Çerçioğlu’nun etrafını sararak kendisine baş örtüsü hediye etti. Topuklu Efe’nin gelişini alkışlar eşliğinde karşılayan Çakırbeyliler, fotoğraf çektirme sırasına girdi. Yağan yağmurun adeta sevgi yağmuruna dönüştüğü iftar programı, Başkan Çerçioğlu ile çekilen toplu fotoğrafla son buldu.

Haber: Ebru Paksoy