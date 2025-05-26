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Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, sosyal medya paylaşımında, “Vefa, vakıf medeniyetinin en kıymetli hasletidir. Geçmişe vefa, geleceğe emanet bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kabri başında dualarla anılan Çelebi Mehmed için kadim vakıf geleneği doğrultusunda pilav ve ayran ikramı yapıldı.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Milletvekili Refik Özen, Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve protokolün hazır bulunduğu Yeşil Türbe'de bir araya gelen protokol Çelebi Sultan Mehmed'in ruhu için dua etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Padişahı Çelebi Mehmed’i vefatının 604. yılında kabri başında dualarla andı, pilav ve ayran ikramıyla geleneği sürdürdü. BURSA (İGFA) - Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Osmanlı Devleti Padişahı Çelebi Mehmed’i vefatının 604. yılında düzenlediği anma programıyla yâd etti.

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