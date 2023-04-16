Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin gelenekselleşen iftar programları sürüyor. Her gün Aydınlılara bir araya gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu akşam İncirliova Cumhuriyet Meydanında yine vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın Büyükşehir belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Millet İttifakı başkanları ve muhtarlar eşlik etti. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen iftara vatandaşların katılımı yüksek oldu.

Vatandaşlardan destek mesajları geldi

Seçimlere sayılı günler kala İncirliovalılar, iftar boyunca Başkan Özlem Çerçioğlu’na destek mesajları iletti. “Başkanım hep destek, tam destek” sloganları iftarı süsleyen anlardan biri oldu. Yemek dağıtımı sırasında fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarışan gençlerin mutluluğu görülmeye değer anlardan biri oldu.

Sümbül teyze gözyaşlarını tutamadı

Topuklu Efe yemek dağıtımından sonra kendisine ayrılan sofraya oturarak sohbet etti. Sohbet sırasında hal hatır sorduğu Sümbül Teyze, başkanı çok sevdiğini söylerken gözyaşlarına engel olamadı. Sümbül teyze, “Seni çok seviyoruz kızım. Hiç yokluğunu hissetmedim. Şimdi seninle aynı sofrayı paylaşıyorum, çok mutlu oldum” diyerek Çerçioğlu’nun boynuna sarıldı.

İftar programı sonrası vatandaşları selamlayan Topuklu Efe, meydanı dolduran İncirliovalıların bayramlarını kutladı. Muhtarlar ile birlikte toplu fotoğraf çektiren Başkan Çerçioğlu Muhtarların bir istekleri olup olmadıklarını sorduktan sonra program sona erdi.

Haber:Cemil Ağırbaşer



