Çeşme Belediyesi ve Ege Bölgesi Surfcasting Balık Avcıları Derneği (ESCODER) iş birliği ile 14-15 Ekim tarihleri arasında, Ilıca Plajı'nda “4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası” gerçekleştirilecek.

Hem spor hem de rekabetin bir araya geldiği, her yaştan katılımcının zevkle katılabileceği, herkesin iyi vakit geçireceği bir organizasyon olan “4. ESCODER Surfcasting Balık Avı Turnuvası”na 2'şer kişiden oluşan 95 takım katılacak. Turnuva 14 Ekim Cumartesi günü saat 18.00'de başlayacak ve 15 Ekim sabahı saat 08.00'de sona erecek.



Turnuva şartnamesine göre, turnuva sırasında kamış ve makine kullanımı zorunlu olurken, kamış uzunluğu ise en az 3,6 metre, en fazla 5 metre olabilecek. Organizasyon tarafından belirlenen yemler dışında yem kullanımı kesinlikle yasak olacak. Her tutulan limit üstü balık için katılımcılara 10 puan verilecek, limit üstü her ekstra santimetre için 1 puan eklenecek. Turnuvada, 4 masa hakemi ve 40'a yakın saha hakemi görev yapacak.



Turnuvaya, Pamucak Surfcasting, İstanbul Surfcasting, Hobim Team, B.A.B.A. Team, Bostanlı Olta Balıkçıları, İzmir Sportif Olta Balıkçıları, Karşıyaka Balık Av, ASC, Çayır Manyakları, Körfez Team, Mavivatan Surfcasting, Seven Team, Göktürkler Team, Akbak, MNY Kimya, Yuki Team, Kocaeli The Reis, Sosyete Balıkçısı, Deniz Team, İstanbul Usta Oltacılar Grubu, Ilıca Team gruplarının yanı sıra 17 bireysel oltacı katılacak.

Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, böyle bir organizasyona dördüncü kez ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, tüm Çeşmeliler’i Ilıca Plajı’na davet etti.