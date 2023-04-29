AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’in CHP’nin çizgisinden çıktığını belirterek yaptığı “Mustafa Kemal’in askerleriyiz diyenler, Apo’nun teröristleri ile kol kola” açıklaması yankılanıyor. Gökhan Ökten’e CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Mersin’in, “CHP’nin çizgisini ölçmeye Gökhan Ökten’in çapı da yaşı da yetmez” cevabı dikkat çekmişti. Bu kez AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Ancın konuştu. Polat Bora Mersin’in siyasi nezaketten uzaklaştığını savunan Ozan Ancın, “Siyaseti nezaketi de öğretiriz, haddini de bildiririz” dedi.

AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten’in İl Başkanı olmadan önce AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Efeler İlçe Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı, İl Yürütme Kurulu, Tanıtım Medya Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulunduğunu hatırlatan Gençlik Kolları İl Başkanı Ozan Ancın, “İl Başkanımızın yaşını da çapını da siyasi başarılarını da sorgulayacak son kişi Polat Bora Mersin’dir. HDP ile ittifak yaptıkları ortaya çıktığından beri CHP’lileri bir telaş almış gidiyor. Siyasi nezaketten uzaklaşıp, hadsiz açıklamalar yapıyorlar. Biz kendilerine siyasi nezaketi de öğretiriz, hadlerini de bildiririz” diye konuştu.

“AK Parti bu ülkenin tüm sorunlarına çözüm buldu”

HDP’nin Yeşil Sol Parti adı altında seçime katıldığını ancak cumhurbaşkanı adayı çıkarmayarak 6’lı masanın 7’nci ayağı olduğunu ispatladığını söyleyen Ancın, “AK Parti bu ülkenin tüm sorunlarına parmak basmış, çözüm üretmiş bir partidir. CHP ve ortaklarının kapalı kapılar ardında yaptıkları görüşmeler de kamuoyunun takibindedir. Artık saflar netleşmiştir. CHP ile yola çıkanlar, ittifak kuranlar, aynı masayı paylaşanlar bu saatten sonra ‘Görmedik, duymadık, bilmiyoruz’ diyemezler. Her şey Türk Milleti’nin gözleri önünde yaşanıyor. 14 Mayıs'ta size sandıkta hak ettiğiniz dersi vermek için sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.