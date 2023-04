Türkiye’nin önemli tarım kentlerinden olan Aydın, Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı’na 10’uncu kez ev sahipliği yapıyor. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde 27-30 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuar, 498 markanın katılımıyla kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tarım, gıda ve hayvancılık sektörlerindeki ulusal ve uluslararası firmaları ve ziyaretçileri bir araya getiren fuara vatandaşlar da yoğun katılım sağlarken, fuarda kendilerine ayrılan bölümde yerini alan Sevil Takurçal, Semra Ünal ve Kevser Çömden Aslım isimli 3 girişimci kadının açtığı stant ise fuarın ilgi odağı oldu. Aydın’da yetişen ürünlere kendi imkanlarıyla katma değer katarak satışa sunan ve kadının başarısını gözler önüne seren 3 girişimci kadın; incirden salçaya, reçelden zeytine kadar birçok ev yapımı ve doğal ürünlerini, ziyaretçilerle buluşturuyor.





“Daha çok insana ulaşmak istiyorum”

Üretmeyi çok sevdiğini dile getiren kadın girişimci Sevil Takurçal, ev yapımı ürünleriyle kendi ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, “Yaklaşık 10 yıldır evde ürettiğim ürünleri, müşterilerle buluşturuyoruz. Doğal yöntemlerle geleneksel tatları üretmeye devam ediyoruz. Bu işi yaparak hem kendi ihtiyaçlarımı hem de etrafımdaki eşimin dostumun, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyorum. İşimi severek yapıyorum. Üretmeyi çok seviyorum. Bütün bayanlara da tavsiye ederim çünkü hepsinin yapabildiği mutlaka güzel bir şeyler vardır. Müşterilerim ürünlerimi sevdikçe talep etti. Ben de ürün çeşitliliğini ve miktarını artırarak bu işi geliştirmeyi hedefledim. İlerleyen zamanlarda ise farklı girişimlerim de olacak. Resmi işlere de başvuracağım. Ben bu ürünlerimi pazarda, panayırlarda satıyordum. Fuar için davet aldım ve katıldım. Diğer 2 arkadaşım gibi ben de burada standımı açtım. Diğer arkadaşlarımla da burada tanıştık. Yaklaşık 7-8 yıldır da fuara geliyorum. Fuarda standımıza da ilgi çok güzel. Sanırım ürünlerimizin doğal olması ve ev yapımı olması biraz güven veriyor. Ürünlerimiz çok doğal ve katkı yok. Pişirme yöntemlerini de çok özenerek yaptığım için müşterimizin de güvenmesi ayrıca mutluluk veriyor. Bu paradan daha değerli benim için. İlgiden de çok memnunuz. Tabii daha çok ilgi olsun, daha çok insana ulaşalım, daha çok üretelim istiyoruz. Aydın’da yetişen her şeyin ürünlerini yapıyoruz” dedi.



“Biz kadınlar her zaman üretmeliyiz”

Kadınların her zaman başardığını ve çevreye faydalı olduğuna dikkat çeken kadın girişimci Semra Ünal ise, “Burada kendi yaptığımız doğal ürünleri satıyoruz. İncir, zeytin, tarhana, salça, nar ekşisi gibi yöresel ve doğal ürünlerimiz var. Aslında bizler çiftçilikle uğraşan bireylerdik. Ancak çiftçilik para kazandırmamaya başlayınca, ürünlerimize katma değer kazandırarak bir şeyler yapmaya çalıştık ve birçok kadınlara da örnek olduk. İstihdam sağladık. Kadınlar her yerde başarır. Ayrıca Aydın’ın kadınları çalışkan, üretken ve merttir. Biz kadınlar çalışmalıyız, üretmeliyiz. Sadece kendimize değil, çocuklarımız ve çevremize de faydamız olacağını düşünüyorum. Yıllardır fuarlara katılıyoruz. TOBB başkanımız her zaman bize fuarlarda kadın girişimci olarak bize stant yeri verir ve kadınlara öncelik tanır. Buradaki fuara da biz 3 kadın katıldık. Üçümüzün arasında da sattığımız ürünlerle ilgili bir çekişme de yok. Aksine elimizde olmayan ürünleri birbirimize yönlendirerek yardımcı oluyoruz. Bu şekilde fuarımız da çok güzel geçiyor. Kadın girişimci olduğumuz, emeğimizi sergilediğimiz için de standımıza ilgi çok güzel. İnsanlarımız kadınların emeğini önemsiyor” diye konuştu.





“Aydınlılar gerçekten birbirine çok destek oluyor”

Her yıl fuarlara katılım sağladıklarını ifade eden kadın girişimci Kevser Çömden Aslım da, fuarda çok güzel ilgi ile karşılaştıklarını belirterek, “Daha önce de zaten fuarlara katılıyorduk. Haliyle fuar kendi memleketimizde de olunca bu fırsatı kaçırmak istemedik. Davet ettiler ve biz de gurur duyduk katıldık. Öncelikle vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Aydınlılar gerçekten birbirine çok destek oluyor. Fuarda bize çok yardımcı oldular. Çok da güzel ilgi var burada. Aslen biz zeytinyağı üreticisiyiz ama kendi bahçemizde yetişen portakaldan incire kadar birçok ürünlerimizi de işleyerek, kurutarak satışa sunuyoruz” şeklinde konuştu.