Aydın’ın dört bir yanında vatandaşlar ile buluşmayı sürdüren Cumhuriyet Halk Partili siyasetçilerin son durağı Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi oldu.

Çeştepe Meydanı’nda düzenlenen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve Yönetimi, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Aydın İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin ve İlçe Yöneticileri, CHP Aydın Milletvekili Adayları Evrim Karakoz ve Nilüfer Ünüvar ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Saatçı: “Az kaldı, mücadeleye devam”

Yağışlı havaya rağmen yoğun katılımın olduğu Çeştepe Mitingi’nin açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Hikmet Saatçı, 14 Mayıs Genel Seçimleri’nde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçileceğini vurgulayarak, “Günümüz az kaldı, mücadeleye devam. 14 Mayıs akşamı Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı yapacağız. O gün huzura ulaşacak, o gün hep beraber daha rahat bir nefes alacağız” dedi.

Başkan Çerçioğlu, Çeştepe için müjdeleri sıraladı

Alkışlarla mikrofonu alan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çeştepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde sıcak asfalt çalışmasının Haziran ayında başlayacağını söyleyerek, mahallede yapımı tamamlanan projelerin toplam maliyetinin 15 milyon TL olduğunu ifade etti.

“15 milyon TL’lik yatırım yaptık Çeştepe’ye ama yetmez”

Başkan Çerçioğlu, “Cumhuriyet Caddesi’nin sıcak asfalt çalışmasına önümüzdeki ay başlıyoruz, size söz verdiğim gibi. Yine siz biliyorsunuz Atatürk, Enver Paşa, Barış ve Cemal Gürsel Caddelerinin asfaltını tamamladık. ASKİ olarak da biz 2 bin 360 metre içme suyu hattı, 2 bin 560 metre yağmur suyu hattı, 830 metre kanalizasyon, 2 adet tarımsal sulama sondajı yapıldı. Şimdi moda oldu ya, güncel değerler deniyor ya, bu enflasyon oranında buraya yatırdığımız, yatırım yaptığımız rakamı da güncelledik. 15 milyon TL’lik yatırım yaptık Çeştepe’ye. Yeter mi? Yetmez. Daha yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu’nun “Tencere kaynıyor mu?” sorusuna “Hayır” diyerek cevap veren vatandaşlar, ‘Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu’ sloganları attı. Vatandaşların sloganları üzerine konuşmasına devam eden Çerçioğlu, “Az kaldı, çok az kaldı. Sizlerin desteğiyle Sayın Genel Başkanımız, 13. Cumhurbaşkanımız seçeceğiz, ondan sonra refaha Türkiye hep beraber ulaşacak” dedi. Çeştepeli çocuklar miting boyunca Başkan Çerçioğlu’na çiçekler hediye ederek fotoğraf çekildi.

“Sandığa darbe diyen darbecinin dik alasıdır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da vatandaşların ‘Hak, hukuk, adalet’ ve ‘İktidar’ sloganları eşliğinde konuşmasına başladı. 15 Mayıs sabahında herkesin birbirini sevgiyle kucakladığı, kardeşçe baktığı bir Türkiye’ye uyanacağını söyleyen Bülent Tezcan şöyle devam etti:

“Gideceklerini biliyorlar, endişe içindeler ve korkuyorlar. Ne dedi İçişleri Bakanı? Çıktı, ‘Sandıkta seçimi kazanırlarsa bu bir darbedir’ dedi. Sandığa darbe diyen bir İçişleri Bakanı’nın olduğu yerde millete huzur olmaz. Bugün Çine Pazarı’ndaydım, Naciye teyze vardı, bıkmış, değişsin bu iktidar diyor, pazarcı bir amca vardı, bıkmış, değişsin diyor, fırıncı vardı, bıkmış, değişsin diyor. Fırıncı abimiz, pazarcı teyzemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz yani pazarda herkes bu iktidar değişsin diyor. Şimdi Süleyman Soylu’ya bakarsan Çine pazarında bu iktidar değişsin diyip sandıkta gidip CHP’ye, Millet İttifakı’na, Kemal Kılıçdaroğlu’na oy veren herkes onun gözünde darbecidir. Ama biz biliyoruz ki sandığa darbe diyen darbecinin dik alasıdır, darbecinin en büyüğüdür. Bu millet bugün zevk-ü sefa içerisinde yaşayıp milleti yoksulluğa mahkum edenlere gereken dersi verecektir”.

Tezcan’ın konuşmasının ardından vatandaşlar ‘Halkın gururu Kılıçdaroğlu’ sloganları attı.

Haber: Ebru Paksoy