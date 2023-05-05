ODTÜ Öğretim Görevlisi, Yüksek Mühendis ve Kent Bilimci Hüseyin Aksu, bağımsız aday olduğunu açıkladığı günden bu yana seçim arabasının üzerinden tek başına yürüttüğü çalışma ile Aydınlıların desteğini topluyor. Günde 15 saatini seçim çalışmalarıyla geçiren Hüseyin Aksu, tarzıyla diğer partili siyasilerden farkını ortaya koyuyor. Aksu, aldığı son aksiyonla yine dikkatleri üzerine çekti.

Bağımsız Milletvekili Adayı, telefon numarasını da içeren imzalı bir taahhütnameyi vatandaşa vererek, halkın gerçek vekili olmaya söz verdi. Siyasi yaşamında hep halkın içinde olduğunu, her vatandaşın derdine ortak olduğunu ve çözmeye çalıştığını ifade eden Aksu’nun taahhütnamesinde şöyle diyor:

“Hüseyin Aksu olarak size söz veriyor ve taahhüt ediyorum

Sizlerin desteği ile milletvekili olduğumda sadece ve sadece sizin vekiliniz olacağım. Bana 7 gün 24 saat gerçekten ulaşabileceksiniz. Bunun için Aydın’daki ve Ankara’daki mevcut ofislerimi vatandaşa tahsis edeceğim. Bu “vatandaş büroları”nda sizin dertlerinizi dinleyip, sorunlarınızla ilgileneceğim.

Bu benim size sözüm ve taahhüdümdür

Şimdi altında imzam olan bu taahhütnameyi saklayın. İyi saklayın; bu sizin adınıza düzenlenmiş bir belgedir. Talebinizi ve sorununuzun çözümünü isteceksiniz. Bu sizin vatandaş kimliğiniz olacak. Hiç kaybetmeyin. Bu kimlik süresizdir. Sizin artık iyi ve kötü gününüzde yanınızda olan gerçek bir vekiliniz var, sizin bir ağabeyiniz, bir babanız var. Öyle düşünün; hepinize sevgi ve selamlarımla, Allah’a emanet olun.”

Liderlerin değil, vatandaşın hizmetinde olacak

Aydın’da her gün taş üstünde taş bırakmayan Hüseyin Aksu, hitap ettiği topluluklarda, kendisinin liderlerin değil; vatandaşın hizmetinde olacağını vurgulayarak, “Sadece Aydın’ın projeleri değil, aynı zamanda beni arayan tüm vatandaşlarımın sorunlarının çözümü için çalışacağım ve onların dert ortağı olacağım” diyor.

“Siyasete Aydın’dan ders vereceğiz”

Hüseyin Aksu ile bir araya gelen ve onu başkanlık döneminden tanıyan vatandaşlar ise Aksu’nun belediye başkanlığında da halk günleri düzenleyerek herkesin derdini tek tek dinlediğini, her zamana sokakta ve vatandaşın içinde olduğunu söyleyerek, “Onu seçeceğiz ve Türkiye’de vekil nasıl olunurmuş herkese göstereceğiz. Siyasete Aydın’dan ders vereceğiz” diyor.

Sorunları nasıl çözeceğini anlatıyor

Bağımsız Milletvekili Adyaı Hüseyin Aksu, Aydın’ın 17 ilçesi 678 mahallesini tek tek dolaşarak milletvekili seçildiği taktirde neler yapacağını, sorunları nasıl çözeceğini vatandaşa anlatıyor. Aksu, her gün 15 saat seçim çalışmaları gerçekleştiriyor.

Haber: Ebru Paksoy