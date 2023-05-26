Geçtiğimiz 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde 276 bin 300 oy alarak Aydın’da birinci parti çıkan Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) seçilen milletvekilleri, düzenlenen tören ile mazbatalarını aldı. CHP’nin Aydın’daki milletvekili sayısı 4’e yükselirken, sabah saatlerinde Aydın Adliyesi’ne gelen CHP Aydın milletvekillerini, partililer de yalnız bırakmadı. CHP'den 28. Dönem Aydın milletvekili seçilen Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz ise mazbatalarını, İl Seçim Kurulu Başkanı Erkan İlbay'dan aldı.

Milletvekilliği seçimlerinde kendilerini destekleyen herkese teşekkür eden CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, sonuçların hayırlı olmasını dileyerek “14 Mayıs’ta milletvekilliği seçimlerini tamamladık. Örgütümüz ve milletvekili arkadaşlarımızla beraber sahada iyi bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Bunun sonucunda da Aydın’da 3 olan milletvekili sayımızı 4 yaptık. Bugün mazbatasını alan Evrim kardeşimizi de Ankara’ya gönderiyoruz. Ankara’da, evrim kardeşimize başarılar diliyoruz. Birinci turu bitirdik ama cumhurbaşkanlığı için ikinci tura başladık. İnanıyoruz ki, 28 Mayıs'ta bunu da başaracağız. Biz inançla bu yola çıktık. Ayın 28’inde de Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Millet İttifakı’nın ortağı olarak cumhurbaşkanı yapacağız. Tüm Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi.