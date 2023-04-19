CHP Çine Gençlik Kolları ve CHP Çine Kadın Kolları, Şehitler Haftası kapsamında Çine'de şehit ailelerini ziyaret etti. Bu duygusal ziyaretlerde, şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak ve onların ailelerine destek olmak amacıyla bir araya gelindi.

Ziyaretler sırasında CHP Çine Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Çavdar, CHP Çine Kadın Kolları Başkanı Arzu Kocabay ve üyeleri, şehit aileleriyle bir araya gelerek onların acılarını paylaşarak, şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söylediler. Şehitlerimizin kahramanlıkları ve fedakarlıkları için minnettar olduklarını belirten gençlik ve kadın kolları üyeleri, bu ziyaretlerin kendileri için de anlamlı olduğunu ifade ettiler.

Ziyaretler sırasında duygusal anlar yaşandı. Şehit aileleri, kaybettikleri evlatlarının hatıralarını yaşatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalıştıklarını söylerken, CHP Çine Gençlik Kolları ve CHP Çine Kadın Kolları üyeleri de onların acılarına ortak olduklarını belirterek, her zaman yanlarında olacaklarını ifade ettiler.

Bu anlamlı ziyaretler, şehitlerimizin fedakarlıklarının unutulmadığını ve onların ailelerinin yalnız olmadığını gösteriyor. CHP Çine Gençlik Kolları ve CHP Çine Kadın Kolları üyelerinin bu örnek davranışları, toplumda dayanışma ve birlik duygularının önemini bir kez daha vurguluyor. Şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak ve ailelerine destek olmak için yapılan bu ziyaretler, herkesin takdirini kazanıyor.