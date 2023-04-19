Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Bozdoğan’da orman köylülerine yönelik geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için çalışma gerçekleştirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlar ile mesire alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, hakkında bilgilendirme ile broşür dağıtımı faaliyeti ile kültür tabiat varlıklılarının korunması, çevre ve doğa sevgisi farkındalığı oluşturma maksatlı vatandaşlarla bilgilendirici sohbetler edilerek bölgede bulunan sit alanlarında da denetim ve kontrol faaliyeti icra edildi.