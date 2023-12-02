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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya’ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum’ dedi.ANTALYA (İGFA) - 1-3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Manavgat kampı için Antalya’da bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i makamında ziyaret etti. Ziyarete, CHP Genel Başkan Yardımcıları Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Gökan Zeybek, CHP Balıkesir Milletvekili Ednan Arslan, CHP Antalya Milletvekilleri Sururi Çorabatır, Mustafa Erdem, Cavit Arı, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile birlikte çok sayıda partili de eşlik etti.

TÖRENLE KARŞILANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önünde Büyükşehir Belediyesi zabıtasını selamlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i, Başkan Muhittin Böcek, Genel Sekreter Av. Cansel Tuncer, Genel Sekreter Yardımcılar, Başkan Danışmanları ve belediye bürokratları karşıladı.

HATIRA DEFTERİNİ İMZALADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Başkan Böcek’in makamına geçmeden önce, belediyenin hatıra defterini imzaladı. Özel deftere, “CHP Genel Başkanı olarak ilk kez ziyaret ettiğim Antalya’da Büyükşehir Belediyemizi ziyaret etmenin mutluluğu içindeyim. Sevgili Muhittin Böcek ve ekibine Antalya’ya yaptığı tüm hizmetler için şükranlarımı sunuyorum” diye yazdı.

KATKI KOYANLARA TEŞEKKÜR

Daha sonra Başkan Muhittin Böcek’in makamına geçen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya’nın kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde vereceğini ümit ettiğini belirterek, “Hatıra defterine kaydettiğim gibi hem sizi, hem çalışma arkadaşlarınızı, hangi siyasi partiden olursa olsun, katkı sağlayan belediye meclis üyelerine katkıları için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin 11 Büyükşehir Belediyesi’nden bir tanesi de Antalya Büyükşehir Belediyesi. Birkaç kez Büyükşehir Belediyesi iktidar partisi ile gitti geldi, ama bu kez kalıcı oldu. Antalya kendisine yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimlerde en iyi şekilde verecektir diye ümit ediyoruz ”dedi.

BELEDİYELERİN GÜCÜ YETMİYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Antalya’ya yapılan devlet katkısının yeterli olmadığını belirterek, “Sayın bakanın bir ifadesini takip ettim. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler arıtma meselesine duyarlı değiller. Arıtmalarını ben yapıyorum. Bu kamuoyuna karşı çok büyük bir yanıltma. Durumu tüm belediyelerimiz açısından şöyle ifade edeyim Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinde örneğin Antalya’nın nüfusu şu an 2 milyon 600 bin. Oysa ki Antalya’ya 16 milyon yabancı turist geliyor. 10 milyon da yerli turist geliyor. 26 milyon kişiyi ağırlıyoruz. Antalya’ya yapılan devlet katkısı 2 milyon 600’e göre ama Antalya’da üretilen atıksu tam 10 katı. Belediyelerin buna gücü yetmiyor” dedi.

DEVLET GÜCÜNE İHTİYAÇ VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel sözlerini şöyle sürdürdü: “Ama ne yapıyorlar. Belediyeye katkı sağlamak yerine, arıtma tesisi yapmalısın. Yapamıyorsan belediyeye 2 milyon 600 bin kişiye arıtma tesisi yaparak 26 milyon kişinin arıtması için devlet gücüne ihtiyaç var. At şuraya imzayı diyor. Belediyeye 25 yıllık atıksu artıma bedeline el koyuyor. 5 yılda kendini amorti ediyor. 20 yılda Antalyalının hakkını merkezi yönetim yiyor. Bu durumu öncelikle Antalyalılara şikâyet etmek gerekiyor. Sizin atıksu paranız belediyenizde kalsa 5 sene sonra burayı CHP mi yönetir bir başka parti mi yönetir hiçbir önemi yok. Ama o para burada kalacağına, 20 yıl fazladan sizin ödediğiniz vergi Ankara’ya gidecek. Şuraya bir artıma tesisi yapmak yerine, belediyenin 25 yıllık gelirine el koyup, arıtma tesisini öyle yapıyorlar. Belediye başkanlarının kent sevgisini, çevre duyarlılığını istismar edip, ‘yapamıyorsanız biz yapalım’ diyeceğine 25 yıllık gelirlerine el koyuyorlar.”

TURİZM KENTLERİNİ CHP’Lİ BELEDİYELER YÖNETİYOR

Türkiye’nin en güzel turizm kentlerini CHP’li belediyelerin yönettiğine dikkat çeken Özgür Özel, şunları söyledi: “Türkiye’nin en güzel turizm kentlerini tabi ki CHP’li belediyeler yönetiyor. Çünkü oraları iyi yönettiğimiz için teveccüh bize. Sizin Antalya’yı ne hale getirdiğinizi millet bildi. Ve aldı belediyeyi yine Cumhuriyet Halk Partisi’ne verdi. Buradaki büyük kandırmacayı Antalya’dan bütün Türkiye’ye duyurmuş olayım.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Atatürk’ümüzün de ifade ettiği gibi Şüphesiz Dünyanın en güzel kenti Antalya’da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Antalyalı hemşerilerimize sevgilerimizi selamlarımızı yolluyoruz”

BAŞKAN BÖCEK ZİYARET İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, Genel Başkan Yardımcıları ve milletvekillerine ziyaret için teşekkür eden Başkan Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin 100. yılında Genel Başkan olmanız çok anlamlı. Burada bulunan herkes için, Genel Başkan yardımcılarımız, vekillerimiz için çok önemli bir yıl. Hep hayal etmişimdir Cumhuriyetin 100. yılında bir yerlerde olmayı ve Cumhuriyetin 100. yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olmama vesile olan Genel Başkanıma, önceki başkanlarıma, vekillere herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizleri şahsınız Antalya’mızda onurlandırdınız. Genel Başkan yardımcılarımız ve 130 milletvekilimizle bir kez daha öncelikle Antalya’yı tercih etmenizden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Seçildiği gün itibariyle Türkiye’nin bütçesine göre en borçlu belediyesi olarak devraldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde 4,5 yılda yaptığı çalışmalar hakkında Genel Başkan Özel’e bilgi veren Başkan Muhittin Böcek şunları söyledi. “Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diye hedef koyduk ve parti disiplini içerisinde partili arkadaşlarımızla, belediye başkanı arkadaşlarımızla elimizden geldiğince Ata’mızın Hiç Şüphesiz Dünyanın en güzel yeri Antalya’mız için çalışmalarımızı yaptık. Türk turizminin, tarımın başkenti Antalya’da göreve gelir gelmez Turizm Birliğini kurduk. Turizmle ilgili de 2022 yılında 45 milyar doların gelirin 20 milyon doları Antalya’dandır. Ama konaklama vergisinden pay alamıyoruz. Bunu geçtiğimiz gün Sayın Turizm Bakanı’na da söyledim.”

ENGELLEMELERE RAĞMEN ÇALIŞTIK

Engellemelere rağmen çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, “5 gün önce 59 milyon 850 bin Euro krediyi Paris’te imzaladım. 3 yıl Cumhurbaşkanımız bekletti. 15 Ocak’ta imzalattılar ama buna rağmen hazine garantisiz o krediyi aldık. Dünya Bankası geldi şimdi 2024 yılında nasip olursa 700 milyon Euro alacağız. Sakin şehir ve çevre dostu şehir olarak 1. Pilot bölge Antalya Büyükşehir Belediyemiz seçildi. Onlar şunları sordu önce belediye olarak emekçiye borcunuz var mı? Dedik yok. Primler dahi yatırıldı. Kurum kuruluşlara borcunuz var mı? Yok. Hiçbir yere borcumuz olmadığı için devlet desteği olmadan hazine garantisiz alıyoruz. Bir imzayı 3 yıl bekleterek yaptılar. Geçenlerde mecliste AK Parti grubu buna ret verdi. Göreve geldiğimizde 379 milyon liramızı aldılar kestiler. Engel olmaya devam ediyorlar ama biz, yılmadan yorulmadan yolumuza devam ettik” dedi.

ATATÜRK FOTOĞRAFINI HEDİYE ETTİ

Başkan Böcek ziyaretin anısına Genel Başkan Özgür Özel’e, Atatürk’ün Galatasaray Kulübünü ziyaret ettiğinde imzaladığı fotoğrafını hediye etti.