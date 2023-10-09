Ömür Yaşlı Bakım Merkezi’nde kalan yaşlıları ziyaret eden CHP İlçe Başkanı Çınar ve beraberindeki heyet, burada yaşayan büyüklerimiz ile hem sohbet etti hem de onların istek ve arzularını dinledi.

Seferihisar’daki en donanımlı yaşlı bakım merkezi olduklarını söyleyen Ömür Yaşlı Bakım Merkezi Genel Müdürü Selin Aşçıoğlu, CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşlı konukların her tür ihtiyacını özenle yerine getiren bir merkez olarak ilçenin kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin ziyaretlerinden memnun olduklarını söyleyen Aşcıoğlu, “İlçemizi yöneten, yönetmeye talip olan tüm partilerimizin ilçe örgütlerini merkezimizde görmek, onlara yaptığımız çalışmaları anlatmak ve burada yaşayan yaşlılarımızın yaşam şartlarını onlara gösterebilmekten mutluyuz. Yaşlılarımız da bu ziyaretlerden son derece mutlu. Konuklarla hem güncel siyasi gündemi tartışıyorlar hem de kimi taleplerini siyasi parti temsilcilerine iletme şansı buluyorlar. Yaşlılarımızı unutmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi

CHP Seferihisar İlçe Başkanı Rahmi Tezel Çınar ise ilçeleri sınırlarında bulunan Ömür Yaşlı Bakım Merkezi’ne bir ziyaret gerçekleştirerek burada yaşayan büyüklerimizi ziyaret ettiklerini söyledi. Son derece iyi şartlarda yaşayan yaşlılar ile sohbet etme imkanı bulduklarını söyleyen CHP Seferihisar İlçe Başkanı Çınar, “Yaşlılarımız, büyüklerimiz aslında bize bu ülkeyi emanet eden atalarımız. O sebeple onları her fırsatta ziyaret etmek, ellerini öpmek, hatırlarını sormak sadece insani bir vazife değil, bizim sorumluluğumuz. Biz de bu sorumluluğumuzu yerine getirmekten, büyüklerimizin ellerini öpmekten mutluyuz” diye konuştu.