Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Adayı Gamze Yolcu Metin, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ziyaret ettiği ilçelerde samimi tavırlarıyla gönülleri fetheden Gamze Metin, CHP’li ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleriyle uyum içinde çalışmalarını gerçekleştiriyor. Aydın’ın birçok ilçesinde saha çalışmasında bulunan Metin, son olarak Karacasu ilçesinde ve Nazilli Yaylapınar mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

CHP’li kadın milletvekili adayı Gamze Metin, Karacasu ilçesinde CHP Karacasu İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Demirhan Üvez ve ilçe yöneticileri ile birçok evin kapısını çalarak vatandaşları ziyaret etti. Metin ve beraberindekiler, 14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem milletvekilliği seçimi için bir oy Kemal Kılıçdaroğlu’na, bir oy Cumhuriyet Halk Partisi’ne olmak üzere destek isteyerek projelerin yer aldığı broşürleri dağıttı.

Gamze Yolcu Metin, akşam saatlerinde ise Yaylapınar mahallesinde vatandaşlarla buluştu. CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vahap Kırca, Demokrat Parti ilçe yöneticileri, CHP’li meclis üyeleri ve çok sayıda partilinin katıldığı ziyarette vatandaşlara Millet İttifakı’nın seçim vaatleri anlatıldı.