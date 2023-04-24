CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Ramazan Bayramı boyunca 4 ilçede 24 mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlar ile bayramlaştı. Karakoz'un yoğun temposu yurttaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Ramazan Bayramı'nda da seçim çalışmalarına ara vermeyen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, bayram boyunca Germencik, İncirliova, Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 24 mahalleyi ziyaret ederek hemşehrileri ile bayramlaştı. Karakoz'a çalışmalarında CHP Aydın İl Başkan Yardımcısı Burak Yılmaz, İl Disiplin Kurulu Yöneticisi Orçun Akbulut, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, İlçe Yöneticileri ve partililer eşlik etti.

Bayram boyunca yoğun temposunu sürdüren Karakoz, Aydın'da basılmadık taş, sıkılmamış el bırakmamak için çalışıyor. Vatandaşlar ile en fazla bir araya gelen milletvekili adaylarından biri olan Karakoz'un çalışmaları hemşehrileri tarafından da takdirle karşılanıyor. Vatandaşlar, Karakoz ile birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak kendisine teşekkür ediyor.

BAYRAMIN İLK GÜNÜNÜ MEMLEKETİ GERMENCİK'TE GEÇİRDİ

Bayramın ilk gününde memleketi Germencik'te hemşehrileri ile buluşan Karakoz; bayram namazının ardından Habipler, Dampınar, Çamköy, Hıdırbeyli, Turanlar ve Neşetiye Mahalleleri'nde vatandaşlar ile bayramlaşarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını iletti.

AYNI GÜN İNCİRLİOVA VE NAZİLLİ'Yİ ZİYARET ETTİ

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz'un bayramın ikinci günü ilk durağı İncirliova ilçesi oldu. Karakoz burada İYİ Partili İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ile birlikte Akçeşme, Sınırteke, İstiklal, Yazıdere, Erbeyli ve Hacıaliobası mahallelerini ziyaret etti.

Karakoz, İncirliova'nın ardından Nazilli'ye gitti. Burada Bayındır, Aksu ve Işıklar Mahalleleri'ni ziyaret ederek vatandaşlarla bayramlaşan Karakoz'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Karakoz'u meşale, ıslık ve davul zurna ile karşılayan Nazillililer, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek sözü verdi.

23 NİSAN TÖRENLERİNE KATILDI

CHP Aydın Milletvekili Adayı Evrim Karakoz, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Aydın Valiliği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katıldı. Karakoz, programlar sonrası Kuyucak'a giderek CHP Kuyucak İlçe Başkanlığı ile birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Törenlerin ardından mahalle ziyaretlerini sürdüren Karakoz, bayramlaşmak için Kuyacak'a bağlı Sarıcaova, Kayran, Başaran, Azizabat, Gencelli, Gencellidere, Yamalak, Karapınar ve Çamdibi Mahalleleri'nde Kuyucaklılar ile buluştu. CHP iktidarında çiftçi ve esnaflara yönelik gerçekleştirilecek çalışmaları anlatan Karakoz, gece geç saatlerde ilçeden ayrıldı.