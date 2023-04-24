Ahmet Şensan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, çocukların eğlencesine ortak oldu.



Eşi Aslı Özcan ile gece boyunca çocukların danslarına eşlik eden Başkan Özcan, “Bugün çifte bayram kutluyoruz. Hem Ramazan Bayramımız hem de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Geleneğimizi, örfümüzü, adetimizi burada paylaşacağız hem mutluluğumuzu hem bayramımızı hep birlikte paylaşacağız. Nazillimizde sizlerle birlikte olmaktan, böylesine önemli günlerde buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Hoş geldiniz, sefalar verdiniz” dedi.

Program sonunda Gürcistan ve Makedonya’dan gelen ekipler Başkan Özcan’a hediye takdiminde bulundu.