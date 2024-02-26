Seçim startının verilmesi ile adaylığı ilan edilen Osman Gökmen’e destek mesajları hemen her kesimden gelmeye devam ediyor. CHP İncirliova Belediye Başkanı Osman Gökmen, CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz ile gerçekleştirdiği Acarlar Mahallesi Pazar ziyaretinin ardından seçim ofisinde geçen Gökmen ve ekibi burada CHP önceki dönem Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ı ağırladı.

Eski vekil Baydar seçim ofisine yaptığı ziyarette Gökmen’e destek mesajları verirken parti üyeleri ile tecrübelerini paylaştı. Lütfi Baydar burada yaptığı konuşmasında Gökmen’e kefil olduğuna vurgu yaparak şunları söyledi.

“İncirliova ilçemiz partimiz için önemli yerlerden birisidir. Burada Cumhuriyet Halk Partisinin yönetiminde olduğu dönemlerde yapılan işleri kimse göz ardı edemez. Bu bağlamda adaylığı açıklandığı ilk günden bu yana çalışmalarını aralıksız sürdürerek göz dolduran Osman kardeşimizin İncirliova’da CHP bayrağını yeniden dalgalandırdığında aynı efor ile çalışacağına inanıyorum. Bizler CHP’ye gönül vermiş bir siyasetçi olarak edindiğimiz tecrübeleri elbette kendisiyle paylaşacağız. İnşallah 31 Mart 2024 Pazar günü bir yerel seçim yapılacak. Özellikle sosyal belediyecilik kapsamında yapılan hizmetleri göz önüne getirerek vatandaşın ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda çalışmayı hedef haline getirmiş CHP adayımız Osman Gökmen’e her kesimden vatandaşımız destek verecektir. Buna canı gönülden inanıyorum” dedi.

Osman Gökmen :” Kimsenin başını öne eğdirmeyeceğiz”

Metin Lütfi Baydar’ın seçim ofisini ziyaret ve verdiği destek için teşekkür eden Gökmen yaptığı konuşmasında “ Sayın vekilimin sözleri ve desteği bizleri onurlandırdı. Kendisinin de bahsettiği gibi yerel yönetimleri kazandığımızda insan odaklı çalışmalarımıza hız vereceğiz. Aç ve açıkta kimse kalmasın diye özellikle sosyal belediyecilik üzerine kurulu projelerimizi derhal uygulamaya geçireceğiz. Ekonomik olarak bir bunalım döneminden geçmekte olan halkımızın refah içinde olması bizlerin en büyük isteğidir. Kimsenin başını öne eğdirmemek için çok çalışacağız. Bu bağlamda sayın Baydar’ın engin tecrübelerinden yararlandığımız gibi diğer siyasetçilerimizle her zaman fikir alışverişinde bulunacağız.” İfadelerini kullandı.

CHP Eski Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar’ın seçim ofisi ziyareti esnasında CHP İncirliova İlçe Başkanı Ümit Yaşar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Merve Menderes ve çok sayıda partili hazır bulundu.