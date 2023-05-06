Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın İl ve İlçe Örgütleri ile Milletvekili Adayları, sahada çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Aydın’ın 17 ilçesinde vatandaşlar ile birebir temaslar kurarak Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ileten partililer, gittikleri mahallelerde yoğun ilgiyle karşılanıyor.

Çalışmalar kapsamında Aydın’ın dört bir noktasında ziyaretler gerçekleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’ın son durağı Nazilli ilçesine bağlı İsabeyli Mahallesi oldu. Tezcan’a CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serdar Alptekin ve yönetimi, Saadet Partisi Nazilli İlçe Başkanı Vehap Kırca, Demokrat Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Uysal ve CHP Aydın Milletvekili Adayı Gamze Yolcu Metin eşlik etti.

Metin: Coşkuyu 15 Mayıs’ta hep birlikte yaşayalım

Toplantıda konuşan Nazillili Milletvekili Adayı Gamze Yolcu Metin, bir sokak röportajında AKP hükümetini öven vatandaşın, doktorları dövmekle ilgili övünç dolu sözlerini hatırlatarak, “Heyecanımız her geçen gün artıyor. Umudumuz ve coşkumuz ile bahar tadındaki yarınlarımıza hep beraber yürüyoruz. Tercihimiz belli. Bir hekim, bir kadın ve anne olarak girdiğim bu yolda dün hekimler için söylenenler belli. Hekim dövüyor olmakla övünenler var. Kadınlara, hekimlere, özgürlüğümüze ve demokrasiye sahip çıkmak için buradayız. Hep beraber aynı coşkuyu 15 Mayıs’ta tekrar yaşayalım” dedi.

Tezcan: Haydi ilk turda bitirelim

Nazillili gençlerin ‘Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu’ sloganları eşliğinde söze başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, “Genel Başkanımız 10 Mayıs’ta Aydın’a gelecek. O gün hepinizi; komşunuzu, dostunuzu, eşinizi, arkadaşınızı yanınıza alarak Efeler'deki miting meydanına bekliyorum. 'Geliyor gelmekte olan' diyerek yarının Türkiye'sini nasıl inşa edeceğimizi görün. 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu her yerde 'Sana söz' diyerek yola çıktı” dedi.

Gençlere 'Sana söz' diyerek gençlerin geleceğe yönelik umudunu yeniden kuracaklarını ifade eden Bülent Tezcan şöyle devam etti:

“Esnafa 'Sana söz' diyor, tezgahların yeniden kalkınacağını söylüyor. Emekliye 'Sana söz' diyor, insanca yaşayacağın bir emekliliğin sahibi olacaksın diyor. Kadınlara 'Sana söz' diyor, iş aş ve çocuklarına gelecek garantisi veriyor. Çiftçiye 'Sana söz' diyor, yoksulluk, pahalı mazot bitecek, gübreye gücünün yetmediği, belinin kırıldığı günler bitecek diyor. Genel Başkanımız tüm Türkiye'ye diyor ki; sana söz, yepyeni bir Türkiye geliyor. Biz de İsabeyli’den diyoruz ki, geliyor gelmekte olan. Haydi, ilk turda bitirelim” ifadelerini kullandı.

Haber: Ebru Paksoy