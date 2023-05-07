CHP Aydın Milletvekili Adayı Gamze Yolcu Metin, sosyal medya hesabından Nazilli’de kocası tarafından katledilen iki çocuk annesi 24 yaşındaki Edanur Arslan olayını kınadı.

Gamze Yolcu Aslan, şu paylaşımı yaptı:

“Evet tam da böyleydi. Kadın olduğum için, anne olduğum için, hekim olduğum için çıkmıştım bu yola.. Dün 'Doktor dövebildiği için övünen' bir hanım ablanın viral olan videosunu izledikten sonra maalesef bugün de memleketim Nazilli’de 24 yaşında iki çocuk annesi genç bir kadının, kocası tarafından dövüldüğü ve ardından hayatını kaybettiğini haber sitelerinden okudum. Bu utanç verici duruma artık ‘yeter’ diyorum. Başta meslektaşlarım olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti ve kadına yönelik şiddetin her türlüsünü kınıyor, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Kocası suçunu itiraf etti

Olay, Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk annesi Edanur Arslan (24) yakınları tarafından evde baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Arslan'ın kocası M.A., suçunu itiraf etti.

Haber: Ebru Paksoy