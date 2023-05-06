AK Parti Aydın Milletvekili Adayı Seda Sarıbaş, Aydın’ın Germencik ilçesi Ortaklar mahallesi esnaf, pazarcı ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ortaklar esnafıyla ve vatandaşlarla bir araya gelen, kadınlarla ve çocuklarla özel olarak ilgilenen Sarıbaş’a ilgi büyüktü. Tüm esnafları tek tek dolaşan, hal hatır soran Sarıbaş, “Cumhurbaşkanımızın sizlere çok selamları var, 14 Mayıs’ta iradenin kazanması için desteklerinizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Bizim inancımız tam”

Program ziyaretleri esnasında 14 Mayıs seçimlerine çok az bir zaman kaldığını ve vatandaşlar tarafından oldukça olumlu tepkilerle karşılaştıklarını belirten Sarıbaş, “14 Mayıs’ta milletin iradenin tekrar sandıklara yansıyacağını, Cumhurbaşkanımızın yine bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak görevine devam edeceğine şüphemiz yok. AK Parti’nin milletvekili sayısı olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde çoğunluğu sağlayan taraf olacağına olan inancımız tam” dedi.

“Dört yıldır yapılması gerekiyordu”

Sarıbaş, Germencik İlçesi Selatin Mahallesi’ndeki ziyaretlerini ve Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılan, mahalledeki incir bahçelerinin bulunduğu yol yapımının bitmesini şu sözlerle değerlendirdi:

“Gittiğimiz köyümüzde muhtarımızın da ifade ettiği gibi dört yıl boyunca görevi olan belediye tarafından yapılması gerekiyordu. Fakat yol hizmeti alınmadığı için bizler tarafından gerçekleştirilen bu hizmeti orada halkımızda beraber paylaşma fırsatı bulduk, bunun için çok mutluyuz.”

Haber: Ebru Paksoy