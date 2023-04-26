Cumhuriyet Halk Partisi Aydın İl Teşkilatı, gece saatlerinde AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nın Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan binasının duvarına afiş astı. Sabahın erken saatlerinde pankartı görenler şaşkınlıklarını gizleyemezken, olayın perde arkasında kiracı iddiaları ortaya çıktı.

"BİNA SAHİBİNİN HABERİ YOK"

Katıldığı bir programın ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Aydın İl Başkanı Gökhan Ökten, bina sahibinin durumdan haberinin olmadığını belirtti.

Yapılan incelemelerde, binaya kısa süre önce taşınan Ahmet Özsoy adlı vatandaşın CHP'li yetkililere bina duvarını kiralama yetkisinin kendisinde olduğunu söylediği ve yüksek bir bedelle kiraya verdiği öne sürüldü.

Özsoy'un CHP ile sahte sözleşme yaptığı da iddia edilirken, konunun önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.