Tohum Eğitim Kültür ve Doğa Derneği ile Yudum Egemden firması, delice olarak adlandırılan yabani zeytin ağaçlarından tekrar meyve elde edilmesi için geçtiğimiz yıl ‘Delice Zeytinlerinin Aşılanarak Ekonomiye Kazandırılması ve Çiftçilerin Desteklenmesi’ projesini başlattı. İlk ayağı Manisa’da gerçekleştirilen projenin ikinci ayağı içinse Kuşadası’nın Kirazlı Mahallesi seçildi. Bu kapsamda bölgede yaklaşık 2 bin 500 delice zeytin ağacı aşılandı. Aşılanan ağaçlar, düzenlenen ‘Zeytin Hasat’ etkinliğinde köylülere sahiplendirildi. Etkinliğe Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Yetkililere kentte, Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üreticilere verilen destek ve iyi tarım uygulamaları hakkında bilgi veren Başkan Ömer Günel, ayrıca başlatılan proje hakkında da fikir alış verişinde bulundu.

“AYNI ZAMANDA BİR TARIM KENTİYİZ”

Kuşadası’nın turizm kenti olmasının yanı sıra aynı zamanda bir tarım kenti de olduğunun altını çizen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak bu bilinçle hareket edip, kentimizde tarımsal üretimi kalkındırmak için çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu amaçla Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak için Yöresel ve İyi Tarım Ürünleri Sokağı’nı açtık. Ayrıca kentimizde tarımsal üretimi geliştirmek amacıyla Adabahçe isimli projeyi hayata geçirdik. Kuşadası tarımsal potansiyeli çok yüksek bir kent. Bu tür projelere destek olmaya her zaman hazırız” diye konuştu.