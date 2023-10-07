Kısa bir süre zarfında hem altyapı hem de asfaltın yenilendiğini ifade eden Veysel Çelik, “Her şey çok güzel oldu. Yolumuz ve özellikle dubalar gayet güzel oldu. Önceden burada araçlar park yapıyordu ve dükkanlarımızın önü kapanıyordu. Şimdi ise böyle bir problem kalmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na bunun için çok teşekkür ediyorum. Herkes görevini dört dörtlük yerine getirdi. Yenilenen İstasyon Caddesi’nin bize birçok artısı oldu. Mesela trafik akışı hızlandı.” dedi.



90’lı yıllardan beri İstasyon Caddesi’nde esnaflık yaptığını ifade eden Ali Yörük, “Caddemiz çok güzel oldu. Bu caddenin daha da güzel olacağına inanıyorum. Asfalt çalışmasının yanı sıra altyapısı da tamamlandı. Trafik devamlı akıyor. Hiç kimsenin dükkanının önüne araç park edilemiyor. Böylelikle hakkaniyet oldu. Bu cadde Söke’nin güzelliği oldu. Eskiden bu caddede yan yana çok yürünemiyordu. Şimdi insanlar rahat bir şekilde kimseye engel olmadan yürüyebiliyor. Kaldırımlarda genişledi ve bu durum işlerimize de yansıdı. Çünkü insanlar dükkanları rahat bir şekilde gezebiliyor. Benim istediğim bir şeydi, oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’ndan Allah razı olsun.” dedi.



Yenilenen İstasyon Caddesi’nin esnafın işlerini olumlu yönde yansıdığı ifade eden Arif Gümüş, “Eskiye nazaran şuan İstasyon Caddemiz çok güzel oldu. Bu caddede otopark sorunu vardı. Vatandaşlarda otoparktan dolayı zorluk yaşıyordu. Şuan yenilenen caddemizde böyle bir problem artık olmayacak. Dükkanların önü kapanmıyor. Trafik akışı çok iyi bir duruma geldi. Bundan dolayı çok memnunuz. Yayalar için kaldırım genişletilmesi de yapılınca insanların esnafları ziyaret oranı yükseldi. Yeraltı Otopark çalışmasını da duydum bu arada. O çalışmanın da Söke’mize çok güzel olacağını düşünüyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Caddemiz çok güzel oldu. Emeği geçen herkesin ellerine sağlık.” dedi.



Yenilenen İstasyon Caddesi’nin öncesine göre çok daha iyi olduğunu kaydeden Ziya Durmuş, “Kaldırımlar genişledi. Karışıklık durumu ortadan kalktı. İnsanlar şimdi rahatça yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Hem esnaf hem vatandaş olarak ben çok memnunum. Trafik akıcı bir hale geldi. Bir yoğunluk, sıkışıklık yok artık. Şehir içi dolmuşlarının duracakları yerler belirli hale geldi. Bu çalışma ile caddenin ziyaret sayıda arttı. İşlerimize de olumlu yansıyacağına inanıyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Güzel bir proje yaptı. İstasyon Caddesi’nin yanı sıra Yeraltı Otoparkı da çok iyi olacak. Zaten Söke’nin ihtiyacıydı. Orası da bitince Söke’nin trafiği daha da rahatlayacak. Bir de otoparkın üzerine yapılacak olan sosyal donatı alanı da vatandaşlar için yeni bir konum olacak. Bu proje içinde çok mutluyum. Söke’miz için güzel şeyler yapılıyor. Özlem Başkanımız Söke için elinden geleni yapıyor. Diğer ilçelerdeki projelerini de biliyoruz ve duyuyoruz. Çok güzel işler başardı.” dedi.