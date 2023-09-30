Çine’de drama kursu yılsonu gösterisiyle sona erdi

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Drama Kursu’nda eğitimini tamamlayan öğrenci ler, birbirinden eğlenceli 7 skeçlik tiyatro oyunu sahneledi. Geleceğin tiyatrocu adayları Dedikoducu Şevket, Güzellik Yarışması, Gelin Kaynana, Anne Kız Karne, Evlilik Yıldönümü, Tiki Baba, Nüfus Dairesi isimli skeçlerde sergiledikleri performansla seyircilerden tam not aldı. Kurs Eğitmeni Ömer Öner, ilerleyen günlerde ilçede geniş çerçeveli bir tiyatro festivalinin gerçekleştirileceğinin müjdesini verdi. Gösteri sonunda genç yeteneklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün okulların müfredatına konulmasını istediği ’Beyaz Zambaklar Ülkesinde’ isimli kitabı hediye edildi.

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