Polis haftası etkinlikleri çerçevesinde Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret eden özel bir okulun öğrencileri gördükleri ilginin yanı sıra büyük heyecan da yaşadı. Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım ve personeli tarafından karşılanan minik öğrenciler, Müdür Yıldırım ile hediyeleşmelerinin ardından, Müdür Yıldırım’ı soru yağmuruna tuttular. Müdür Yıldırım minik öğrencilerle oldukça samimimi bir şekilde ilgilenerek merak ettikleri her şeyi anlattı. Polis ve emniyet güçlerinin görev ve yetkilerini anlatan Müdür Yıldırım daha sonra çocuklara olaylarda kullandıkları araç ve gereçleri uygulamalı olarak anlattı.





TOMA heyecanı



Minik ziyaretçileri ile uzun uzun ilgilenen İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, polisin görev alanları ve görevlerde kullandığı emniyet hizmetlerinde kullanılan araçları tanıtırken, öte yandan da öğrencilere uygulama yaptırdı. Uyuşturucu ile mücadelede kullanılan Narkotik Köpeği Cat başta olmak üzere Yunus Timlerinin kullandığı motosikletler, asayiş olaylarında kullanılan suçluların da taşınabildiği özel bölmeli otomobiller ve toplumsal olaylarda kullanılan TOMA’yı tanıttı. Müdür Yıldırım’ın kullanmış olduğu telsizden çağrı merkezine anons yapan öğrenciler daha sonra polis sirenlerini kullanarak mobil ekipmanların kullanım alanlarını öğrendi. Son olarak TOMA’nın nasıl çalıştığını izleyen öğrenciler heyecanlarını çığlık çığlığa bağırarak gösterdi. TOMA’nın toplumsal olaylarda veya yangınlarda da kullandığı tazyikli su atma işlemi, araca atılan molotof kokteylinden nasıl korunulduğu uygulamalı bir şekilde anlatılırken çocuklar büyük heyecan ve keyif yaşadılar. Müdür Yıldırım, çocuklara üzerinde haftalık ders programı da bulunan birer tanıtım broşürü vererek kendilerini güvende hissetmedikleri her zaman 112 Acil Çağrı hattını arayabileceklerini hatırlattı. İlginç sorulara rağmen Müdür Yıldırım’ın oldukça sabırlı ve bilgilendirici konuşmaları ile çok mutlu olan çocuklar Polis abileri ve ablaları ile hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okullarına döndü.