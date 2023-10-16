Tahmini Okuma Süresi: dakika

‘Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam’ kategorisindeki birincilik ödülü, Mardin’de düzenlenen törende Sağlıklı Kentler Birliği ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Mardin Valisi Tuncay Akkoyun tarafından Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a takdim edildi.

Başkan Tugay “Bu ödülün gururu, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezimizin kurulmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve elbette Karşıyaka’mıza aittir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK VE SAĞLIKLI YAŞAM

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin bu yıl 14’üncüsünü düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödül töreni, 40. Olağan Meclis Toplantısı ve Mardin Konferansı kapsamında gerçekleştirildi. Ülke çapında 39 üye belediyenin 79 projeyle başvurduğu yarışma sonucunda Karşıyaka, ödül kazanan 15 yerel yönetimden biri oldu. Karşıyaka Belediyesi’nin kente kazandırdığı “Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi” projesi, “Sosyal Sorumluluk ve Sağlıklı Yaşam” kategorisinde birinci seçildi. Ayrıca Karşıyaka, yarışmada İzmir’den ödül kazanan tek ilçe belediyesi oldu.

“BU ÖDÜLÜN GURURU KARŞIYAKA’MIZA AİTTİR”

Mardin’de düzenlenen törende ödülü teslim alan Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’de benzeri olmayan Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi’nde, hem yurttaşlarımıza hem de profesyonellere yönelik nitelikli hizmetler üretmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Merkezimizin önemini ve başarısını tescilleyen bu değerli ödülü kazanmaktan mutluluk duyduk. Bu ödülün gururu, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezimizin kurulmasında emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza ve elbette Karşıyaka’mıza aittir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TÜRKİYE’DE İLK VE TEK

Karşıyaka Belediyesi’nin Ocak 2023’te hizmete açtığı Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi, alanında kapsamı ve teknolojisi itibarıyla Türkiye’de bir yerel yönetim tarafından kurulan ilk ve tek tesis olma özelliğini taşıyor. Belediye iştiraki Kent A.Ş. bünyesindeki merkez; Ege’nin kadim mutfak kültürünün korunarak genç nesillere aktarılmasına katkı sunmayı ve sektöre nitelikli personel yetiştirerek istihdama destek sağlamayı amaçlıyor. Sağlıklı beslenme ve atıksız mutfak prensibi doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren merkezde bugüne kadar usta şeflerin eşliğinde onlarca eğitim, atölye ve etkinlik gerçekleştirildi, sergiler açıldı. Kısa sürede İzmir’in yeni gastronomi üssü haline gelen merkez, aynı zamanda dezavantajlı gruplarla da gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de fark yarattı.