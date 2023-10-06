İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından “yerinde hizmet” anlayışıyla kentin dört bir yanında hizmet veren Bizİzmir Dayanışma Noktaları, Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü kutlamalarının adresi haline geldi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “kimsesizlerin kimsesi” olarak tarif ettiği, özgürlük ve bağımsızlığın dayanağı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında çocuklar için düzenlenen eğlenceli etkinlikler başladı. Ballıkuyu’da yer alan Bizİzmir Dayanışma Noktası’nda buluşan çocuklar; masal anlatımının yanı sıra pandomim ve sihirbaz gösterileriyle hem öğrendi hem de doyasıya eğlendi. Kutlamalar kentin dört bir yanındaki dayanışma noktalarında, benzer etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kadar devam edecek.

Dezavantajlı mahallelerde yer alan ve günlük ücretsiz yemek hizmetinden ağız ve diş sağlığı muayenesine, eğitimlere ve psikolojik desteğe kadar pek çok alanda İzmirlilerle güç birliği yapmak için çalışan Bizİzmir Dayanışma Noktaları, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da İzmirlilerin yanında olmayı sürdürecek.

Dayanışma noktalarında çocuklar için düzenlenecek kutlamaların programı şöyle:

5 Ekim Perşembe: Saat 15:30- Alpaslan Dayanışma Noktası

6 Ekim Cuma: Saat 15:30- Göksu Dayanışma Noktası

7 Ekim Cumartesi: Saat 11:00- Ulubatlı Dayanışma Noktası, saat 13:00-Ferahlı Dayanışma Noktası, saat 15:00- Güney Dayanışma Noktası

9 Ekim Pazartesi: Saat 15:30- Limontepe Dayanışma Noktası

10 Ekim Salı: Saat 15:30- Nafiz Gürman Dayanışma Noktası

14 Ekim Cumartesi: Saat 11:00-Süvari Dayanışma Noktası, saat 13:00- 1. Kadriye Dayanışma Noktası, saat 15:00- Harmandalı Dayanışma Noktası