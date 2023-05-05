AK Parti Aydın İl Başkanlığı Teşkilatı ve milletvekili adayları, 14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında saha çalışmalarına devam ediyor. AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, AK Parti 28. Dönem milletvekili adayları ve Aydın’ın muhtarları ile birlikte yapımı devam eden Aydın-Denizli otoyolunu ziyaret etti.

Ökten: Güvenliği artırırken yolu kısaltacak

Otoyol ziyaretinde konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten, “Aydın-Denizli yolu, çok fazla trafik lambasının, kavşağının olduğu, seyahatlerimizde bizi yoran kazaların bizi üzdüğü bir yolumuz. Bu otoyolumuz ile hem seyahat güvenliğimiz hem de seyahat süremiz çok ciddi anlamda kısalmış olacak. En kısa zamanda hedefimiz, otoyolu hizmete açıp vatandaşımızın rahat ulaşımını sağlamak. Bu yol memleketimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Savaş: Denizli-Aydın arasındaki 45 lamba ortadan kalkacak

AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ise yıllardır istedikleri yatırımı bu yılın sonunda tamamlayacaklarını belirterek “Aydın-Denizli otoyolu ile iki ilimiz birleşmiş olacak. Biliyorsunuz bölünmüş yoldu ama bu otoyol ile birlikte süre kısalacak. Denizli'den Aydın'a kadar 45 lamba var. Bunlar artık otoyol ile birlikte ortadan kalkacak. Konforlu bir şekilde ulaşım sağlanacak ve 163 km bağlantı yoluyla birlikte 163 kilometrelik bir otoyola sahip olacağız. Bu konforlu otoyol sayesinde yaklaşık bir saat yolculuk yapacağız. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bu otoyolun uzun yıllardır bekledikleri bir proje olduğunu sözlerine ekleyen Savaş, “İlimizin ekonomisine, turizmine katkı sağlayacak bir yatırım. Bu yılın sonunda inşallah otoyolu tamamlayacağız. Bundan sonraki hedefte Denizli -Antalya arasında olacak. Eser ve hizmet siyasetimizin bir örneğini şu anda görüyoruz” şeklinde konuştu.

Haber: Ebru Paksoy