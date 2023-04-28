2017 yılından bu yana düzenlenen Didim VegFest'e bugün beşinci kez start verildi. Didim Apollon Tapınağı ve çevresinde düzenlenen festival, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın katılımıyla başladı. Atabay’ın yaptığı açılış konuşmasıyla başlayan renkli festival, vegan yeme-içme kültürünün tanıtılmasının yanı sıra vegan beslenme tarzının hayatımıza katacağı faydaları topluma aktarmayı amaçlıyor. Üç gün sürecek festivale, dünyanın pek çok yerinden insanın yanı sıra Türkiye’nin her yerinden konuklar katılıyor. Didim VegFest, Türkiye’de ilk kez düzenlenen vegan festivali olması nedeniyle bir mihenk taşı niteliğinde.

Festivale Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın açılış konuşmasıyla start verildi. Atabay konuşmasına festivale katılanlara ve festivalde emeği geçen tüm belediye çalışanlarına ve paydaşlara teşekkür ederek başladı.

Atabay: “Bu festivali gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz”

Ahmet Deniz Atabay şunları söyledi: “Bugün Didim VegFest'in beşincisini düzenliyoruz. Giderek üzerine koyarak devam ettiğimiz renkli, güzel bir temele dayanan ve tüm insanlık için, tüm hayvanlar, tüm canlılar için çok özellikli bir şekilde onları koruyan, onları geliştirmeye çalışan bir felsefenin ürünü olan vegan felsefesini Didim gibi turistik bir şehrimizde yapıyor olmaktan dolayı son derece gururluyuz. Pek çok festival yapıyoruz. Onları gölgede bırakmasın ama gerçekten Vegan Festivali, insanlık için, vegan felsefesini yayma anlamında bütün canlıların yaşam gerçeklerine saygı duyan bir felsefeye sahip olduğu için son derece önemli. Üzerine koyarak devam etmek istiyoruz" dedi.

Atabay konuşmasında, “Daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir ne önlem alınması gerekiyorsa o önlemleri alarak, bu festivalin içine katarak festivali büyüterek devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

“Didim’de pek çok noktada vegan restoran bulunuyor”

Ahmet Deniz Atabay konuşmasında Didim'de bulunan vegan restoranlar hakkında bilgi vererek devam etti. "Didim'de vegan felsefesine inanmış olan insanların rahatça yiyecekleri kafeler mevcut. Hepsi eğitimden geçti. 13 noktada ilçemize gelen veganlar istediklere her şeye ulaşabilecekler. Ayrıca Yalı Caddesi'nde bir büfeyi vegan büfe olarak düzenledik. Vegan festivalinden hemen sonra açacağız. Vegan beslenenler 24 saat ulaşarak ihtiyaçlarını giderecek, yemek yiyebilecekler. Haftaya hizmete giriyor" dedi.

"VegFest'i uluslararası düzeye çıkaracağız"

Konuşmasında VegFest'i önümüzdeki yıllarda daha da geliştireceklerini ifade eden Atabay, "Bundan sonra bu festivali bir büyükşehirde yapıp, -burası muhtemelen İstanbul olacak- duyuracağız, daha sonra uluslararası düzeye çıkaracağız. Bizi desteklemeye devam edin, insanlık adına yapılan tüm çalışmaların desteğe ihtiyacı vardır. Katılımlarınızla bize güç veriyorsunuz, teşekkür ediyorum" dedi.

Ahmet Deniz Atabay konuşmasının ardından "Bu yıl festivalde yeni paydaşlarımız da var. Önce ulusala, sonra uluslararasına çıkaracağımız bu güzel festivalde büyük emekleri olan Yaşamdan Yana Derneği’nin Başkanı Nilgün Engin de aramızda” diyerek sözü kendisine bıraktı.

Nilgün Engin: “Yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için bitkisel sistemlere geçmemiz gerekiyor”

Yaşamdan Yana Derneği’nin Başkanı Nilgün Engin, yürüttükleri çalışmalar hakkında kısa bir bilgi verdiği konuşmasında şöyle konuştu:

“Altı yıldır vegan aktivizm sürdürüyoruz, iki yıldır Yaşamdan Yana Derneği olarak faaliyetteyiz. İki yıldır Bitki Bazlı Anlaşma’yı (Plant Based Treaty) tanıtmaya, yaygınlaştırmaya çalışan büyük bir oluşumun parçasıyız. Bitki Bazlı Anlaşma, dünyanın sistemsel olarak değişmesini öneriyor. Didim Belediyesi ise sistem değişikliği için bize zemin hazırlıyor. Bu konuda Ortadoğu’da, ön Asya’da, Doğu Avrupa’da Bitki Bazlı Anlaşma’yı (Plant Based Treaty) kabul eden ilk belediye oldu.”

El birliğiyle yaşanabilir bir dünya yaratmak istediklerini dile getiren Nilgün Engin, şöyle devam etti:

“Dünyanın daha adil, yaşanabilir bir geleceğe sahip olması için bitkisel sistemlere geçmemiz gerekiyor. Bunun bugünden yarına olmayacağını, zor olduğunun farkındayız. Kişileri, kurumları, kuruluşları, en önemlisi de şehirleri bize katılmaya davet ediyoruz, -ki el birliğiyle yaşanabilir bir gelecek sunalım.”

“Veganizm, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası”

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, açılış konuşmasını festival ile ilgili bilgilendirme yaparak sonlandırdı.

Atabay, “Aramızda akademisyenler, üniversite hocaları var. Didim Veg Fest’te onların panelleri, toplantıları olacak. Bunları takip etmenizi öneriyorum. Bu sadece bir yeme içme kültürü değil; veganizmin insan vücudunda ne kadar gerekli olduğunu, sağlıklı yaşamın ayrılmaz bir parçası olduğunu kendi branşlarına göre anlatacaklar. Böylelikle veganizmi daha iyi anlayacaksınız” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Didim Folklor Turizm Araştırma Derneği (DİFTAD), Didim Belediyesi Halk Oyunları Grubu ve Kolombiya Dans Grubu'nun nefis dans gösterileri gerçekleşti. Bitiminde ise Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın öncülüğünde Didim VegFest açılış kurdelesi kesildi.

Didim Apollon Tapınağı’nda düzenlenen Didim VegFest, seminerler, yarışmalar, konserler ve sergiler ile üç gün boyunca dolu dolu geçecek.

ÖZEL HABER: EBRU PAKSOY