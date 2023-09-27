Edinilen bilgiye göre, Didim’den yaşa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 13 düzensiz göçmen Mavişehir Mahallesi Sarıkum mevkiinde makilik alan içerisinde Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen şüpheli bir araç ekiplerce takibe alınarak Kamacı Caddesi üzerinde yakalandı. Araç içerisinde bulunan C.K, M.B. J.G.A ve A.S isimli şahıslar ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M.İ isimli 5 organizatör şahıs göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Şüpheler sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



