Aydın’ın Koçarlı ilçesinde; Koçarlı Belediyesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Koçarlı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından 27-28 ve 29 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan, Yaz Sonu Tenis Turnuvasında 19 Kadın, 8 Erkek tenis sporcusu olmak üzere toplam 27 sporcu mücadele edecek. Koçarlı Vali Şenol Engin Stadyumu Tenis Kortu bu kez önemli bir tenis turnuvası organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 3 gün sürecek Tenis turnuvasına Aydın İl genelinden tenis kurslarına katılan kursiyerler kıyasıya mücadele ederek birinci olmak için yarışacak. İlçe tanıtımına da katkı sunacak olan turnuvanın ilk başlama vuruşu stardı Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tarafından yapılacak ve 29 Eylül Cuma günü oynanacak final maçlarının ardından kupa töreniyle tamamlanacak. Erkek ve kadın sporcunun tekler kategorisinde yarışacağı turnuva sonucunda dereceye girenlerin kazanacağı kupaların yanı sıra, katılan tüm sporculara katılım belgesi verilecek.

Düzenleyecek oldukları Tenis Turnuvasına tüm sporseveri ve vatandaşları Koçarlı Vali Şenol Engin Stadyumu Tenis Kortu’na davet eden Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, “İlçemizde tüm spor branşlarına olduğu Tenis sporuna da önem veriyoruz. Koçarlı’yı daha çağdaş seviyelere ulaştırmak için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ve Belediyemiz tarafından inşa ettiğimiz tenis kortlarımızda Yaz sonu tenis turnuvası düzenledik. Bu turnuva hem kortlarımızın tanıtımı hem de tenis sporuna gençlerimizin teşvik edilmesi açısından önemli. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza şimdiden başarılar dilerim” dedi.



