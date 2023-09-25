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Oyunun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, sanatçılara çiçek takdim ederek Didim Belediyesi adına teşekkür etti.

Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tiyatro oyununda sahneye ilk olarak İsmet Akalın ve Merih Akalın çıktı. Müzikle başlayan Klasi - Komik oyunda Metin Uca, siyasi mizahlı esprileriyle vatandaşları kahkahaya boğdu.

Didim Belediyesi tarafından yaptırılan Didim’in yeni kültür ve sanat merkezi Didim Amfi Tiyatro’da gerçekleştirilen oyunu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Mehmet Akif Hamzaçebi, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Seyrani Bozkaya ve Didimli vatandaşlar izledi.

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